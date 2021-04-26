«شوقي» يعلق على شكاوى طلاب أولى وثانية الخاصة بورقة المفاهيم

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بسبب عدم سماح المدارس الثانوي بالدخول بورقة المفاهيم.

وقال الدكتور طارق شوقي: «لقد أرسلنا تأكيد وتشديد لمديري المديريات مرة آخرى بالسماح للطلاب في الأول والثاني الثانوي بالدخول بورقة المفاهيم المطبوعة من نموذج الوزارة وعليها ما يضيفونه من معلومات».

وشدد الوزير على أنه سيتم التشديد علي عدم سحبها منهم كما شددنا في الكتاب الدوري بهذا الشأن.