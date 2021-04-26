الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«شوقي» يعلق على شكاوى طلاب أولى وثانية الخاصة بورقة المفاهيم

طارق شوقي
طارق شوقي

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على  شكاوى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بسبب عدم سماح المدارس الثانوي بالدخول بورقة المفاهيم.

وقال الدكتور طارق شوقي: «لقد أرسلنا تأكيد وتشديد لمديري المديريات مرة آخرى بالسماح للطلاب في الأول والثاني الثانوي بالدخول بورقة المفاهيم المطبوعة من نموذج الوزارة وعليها ما يضيفونه من معلومات».

وشدد الوزير على أنه سيتم التشديد علي عدم سحبها منهم كما شددنا في الكتاب الدوري بهذا الشأن.

اثانوي 2 ثانوي امتحانات صفوف النقل

الأكثر قراءة

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

حريق هائل يلتهم 13 سيارة و10 تكاتك في ساحة انتظار بالقاهرة

بعد استئناف رحلات الطيران الروسي.. «خبراء»: دعم قوي للسياحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية» في ذكرى انطلاقتها: المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة

فلسطين: الاحتلال مسؤول عن اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى