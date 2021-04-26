الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا: سنرد بالمثل على طرد أحد دبلوماسينا من روسيا قريبا

وزارة الخارجية الأوكرانية
وزارة الخارجية الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، اليوم الاثنين، أن كييف سترد بالمثل على طرد أحد دبلوماسييها من روسيا في وقت قريب، مشيرا إلى أن قرار موسكو بطرد الدبلوماسي الأوكراني غير منطقي.


ونقلت وكالة (آر بي كا أوكرانيا) عن نيكولينكو قوله "لا يوجد أي منطق في إعلان أحد دبلوماسيي السفارة الأوكرانية في موسكو شخصا غير مرغوب به لا يوجد سبب لهذا، هذا القرار يؤكد النهج الذي اختارته روسيا للتصعيد مع أوكرانيا، وردنا على هذا الاستفزاز لن يتأخر".


وأضاف "ستعلن وزارة الخارجية قريبا عن طرد أحد الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل" مشيرا إلى أن بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن طرد موظف بالسفارة الأوكرانية هو استفزاز آخر.


يذكر أنه في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، فقد أعلنت موسكو عن احتجاز دبلوماسي أوكراني بتهمة محاولة الحصول على معلومات سرية وطُلب منه مغادرة البلاد.

 

ومن جانبها، اعتبرت كييف أن  هذا الأمر بمثل استفزازا، مؤكدة أنها سترد بطرد دبلوماسي روسي في غضون 72 ساعة.


ومن جهتها، أفادت الخارجية الروسية، يوم أمس الأول السبت  بأنها استدعت القائم بالأعمال الأوكراني فاسيل بوكوتيلو، وأبلغته أن لدى الدبلوماسي مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.


جدير بالذكر أنه على خلفية تدهور العلاقات بين موسكو وكييف بسبب الأزمة في شرق أوكرانيا وانضمام القرم لروسيا، أصبحت روسيا مستهدفة من قبل السلطات الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات المختصة لدول حلف شمال الأطلسي وفي وقت سابق، أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباطه لمحاولات اختراق لشبه جزيرة القرم ولسلسلة من الأعمال التخريبية كانت تخطط لها الاستخبارات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم.

جدير بالذكر أنه أعلن  المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو في فبراير الماضي إن أوكرانيا وجّهت مذكرة احتجاجية إلى وزارة الخارجية الروسية تتعلق بمحاولة قتل موظف في القنصلية الأوكرانية بسانت بطرسبرج.

أوليج نيكولينكو روسيا أوكرانيا الحلرج طرد الدبلوماسيين

الأكثر قراءة

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

حريق هائل يلتهم 13 سيارة و10 تكاتك في ساحة انتظار بالقاهرة

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

أسرة مسلسل موسى تؤكد احترامها وتقديرها للفنان الراحل إسماعيل يس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة

فلسطين: الاحتلال مسؤول عن اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

المجلس الوزاري لحكومة الاحتلال يجتمع لبحث الوضع الأمني مع قطاع غزة