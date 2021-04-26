٥ مسلسلات «الأعلى مشاهدة» على «يوتيوب».. و«نسل الأغراب» فى الصدارة

نجحت مجموعة من المسلسلات المعروضة فى شهر رمضان الحالى فى تحقيق مشاهدات عالية للغاية عبر موقع «يوتيوب»، وتفوقت مشاهد مسلسل «نسل الأغراب» بطولة أحمد السقا وأمير كرارة.

وحقق أحد مشاهد «السقا» و«كرارة» عبر قناة «سينرجى» للمنتج تامر مرسى مشاهدات مرتفعة، وهو المشهد الشهير فى الحلقات الأولى بـ«خناقة غفران وعساف.. بص على أبوك وهو بيقتل أبوك»، إذ وصل لأعلى نسبة مشاهدة، محققًا ٤.٥ مليون مشاهدة مع عدد كبير من التعليقات والمشاركات.

كما حققت مشاهد عديدة من المسلسل مشاهدات عالية، ومنها مشهد «كتع كسح كسل» لأمير كرارة، فى حديثه مع الغجر فى المسلسل.

وحقق مسلسل «موسى» مشاهدات عالية عبر قناة «سينرجى» أيضًا، من خلال المقاطع المختلفة التى أتيحت على القناة، لكن مشهد هروب «موسى»، الذى يجسده محمد رمضان، حقق المشاهدات الأعلى مقتربًا من المليونىّ مشاهدة، خاصة أنه جرت صناعته باحترافية كبيرة، إذ ظهر «موسى» يأكل الثعابين فى الجبل، كما حققت مجموعة مشاهد أخرى من المسلسل مشاهدات عالية أيضًا، إضافة إلى مشاهدات عالية للمقاطع على «فيسبوك» وعبر قناة محمد رمضان الشخصية.

وحققت مجموعة من مشاهد مسلسل «الاختيار ٢» عددًا كبيرًا من المشاهدات عبر «يوتيوب»، وكانت مشاهد أحمد مكى وكريم عبدالعزيز الأعلى مشاهدة فى العمل، ومنها مشهد تعامل «يوسف»، الذى يجسده «مكى»، مع الإرهابيين بمعسكر الأحراش، ومشهد آخر لتعامله فى وسط البلد مع بعض العناصر الإرهابية التى حاولت الهروب قبل وصول القوات وتعامله معهم بطلقة فى الرأس، كما حصل مشهد قبض «زكريا»، الذى يجسده «كريم»، على أحد الإرهابيين قبل تفجير أبراج كهرباء المعادى، على مشاهدات عالية تخطى جميعها حاجز المليون مشاهدة.

وحقق النجم محمد إمام مشاهدات عالية عبر «يوتيوب» من خلال مسلسله الجديد «النمر»، إذ اقتربت مجموعة كبيرة من المشاهد عبر قناة «سينرجى» من المليون مشاهدة ومن أكثر المشاهد التى حققت نجاحًا، هو مشهد هروب النمر من رجال «درويش» تاجر السلاح بالصعيد، ومشهد هروب النمر وملك من مختطفيهما بالبدرشين، إذ وصلت المشاهدات إلى ٧٠٠ ألف مشاهدة لكل مشهد.

كما حقق الثنائى ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى مشاهدات عالية بمسلسلهما «اللى مالوش كبير»، وحقق مشهد «عاوز تهزأ راجل هات له ست.. على الله حكايتك يا ست» المشاهدات الأعلى، متخطيًا حاجز الـ٦٥٠ ألف مشاهدة.