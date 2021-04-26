الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يفاجئ أهالي «خور أبوسبيرة» بتناول الإفطار معهم (صور)

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

فاجأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهالى قرية خور أبوسبيرة التي تقع وسط منطقة جبلية بالتواجد وسطهم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، رافقه قافلة مساعدات غذائية ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا.

وتعد قرية خور أبو سبيرة إحدى القرى المدرجة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " كمرحلة أولى بأعتبارها من القرى الأكثر إحتياجًا.

جاء ذلك في إطار التلاحم المباشر مع مطالب وهموم المواطنين والبسطاء داخل القرى والمناطق النائية.

وقد أعرب أهالى القرية من البدو المنتمين لقبائل العبابدة والبشارية عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة المفاجئة والجلوس أرضاً معهم على الحصير ووسط الخيام والبيوت الريفية لتناول وجبة الإفطار.

ثم تناول قهوة الجَبَنَة والتي تعتبر إرث ثقافي وإجتماعي لسكان القرية الذين قدموا شكرهم للرئيس السيسى على الطفرة التنموية التي شهدتها القرية من خلال مشروعات " حياة كريمة ".

وفى السياق ذاته اطمئن أشرف عطية على معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتي شملت إعادة تأهيل 30 منزل وتشطيبها مع تركيب المرافق العامة لها ، بجانب رفع كفاءة مدرسة أحمد عبد المجيد زهران للتعليم الأساسى بواسطة مؤسسة اسمعونا ، بالإضافة إلى تركيب 50 عامود إنارة بمشتملاته ، وأيضاً تأهيل ترعة خور أبوسبيرة بطول 1،5 كم مع تحسين مياه الشرب ، فضلاً عن إستفادة عدد من الأسر بتطبيق مبادرة " التصالح حياة  " عليها خلال التكفل بالرسوم المالية لتقنين أوضاعها في مخالفات البناء.


وأشار إلى أنه في إطار حياة كريمة تم أيضاً تنظيم عدد من القوافل الطبية والبيطرية والمساعدات الغذائية لتحسين المستوى المعيشى لمواطنى القرية ، فيما شهدت نفس الجولة الميدانية لفتة إنسانية بقيام محافظ أسوان بتوزيع وجبات الإفطار على ضباط وأمناء وأفراد الشرطة المتمركزين بكمين الخطارة على طريق أسوان / القاهرة الزراعى.

وأشاد المحافظ بالأداء والمظهر المشرف بإنتظام الخدمات وعمل الكمين بكامل طاقته ليضرب رجال الشرطة أروع الأمثلة فى التضحية من أجل تحقيق الإستقرار والأمن والأمان ، وهو الذى يتوازى مع التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن و كافة الأجهزة الأمنية لتحقيق السلم الإجتماعى للشارع الأسوانى. 

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
أسوان عبد الفتاح السيسي شهر رمضان أشرف عطية وجبة الافطار

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