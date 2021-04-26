«هجمة مرتدة» يكشف سيطرة «صقور المخابرات» على خيوط المؤامرة ضد المنطقة

«العين ترى والصقور تحلق وتفترس ثعابين الأرض».. بهذا رصد مسلسل «هجمة مرتدة»، من بطولة النجمين أحمد عز وهند صبرى، بعض بطولات جهاز المخابرات العامة المصرية، كاشفًا بما تناوله من قضايا شائكة عن إمساك «صقور مصر» بكل خيوط المؤامرة التى واجهتها مصر والمنطقة منذ البداية.

وبالأحداث، التى تناولتها حلقات المسلسل، بدءًا من عام ٢٠٠٧، نجح «هجمة مرتدة» فى إحداث ضجة كبيرة فى الشارعين المصرى والعربى، بعدما كشف عن إلمام المخابرات المصرية بأوراق اللعب ومحاولات التغلغل فى المنطقة العربية من جانب أجهزة الاستخبارات المعادية، عبر استقطاب وتجنيد الشباب العربى ودفعه للعمل ضمن مخطط مدروس لتدمير بلاده.

ففى الحلقات الأولى من العمل، كشف «هجمة مرتدة» عن أن الأمن القومى المصرى لا ينفصل عن الأمن القومى العربى، وذلك عبر رصد تحركات عملاء الاستخبارات فى الساحة العراقية، رغم أوضاعها الملتهبة آنذاك، ونجاح العناصر المصرية فى الكشف عن اسم زعيم أحد التنظيمات الإرهابية فى العراق، بالإضافة إلى تفاصيل خطة نقل الإرهابيين إلى سيناء لنشر الرعب والفوضى.

كما كشف المسلسل، منذ بدايته، عن خطة بعض الدول المعادية لاستغلال غضب الشباب العربى من الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى هذا الوقت، والعمل على تجنيد بعضهم، ونجاح الاستخبارات المصرية فى اصطياد عناصر هذه الأجهزة، ورصد ومتابعة المخطط، الذى بدأ تنفيذه فى بعض دول شرق أوروبا.

وتطرق العمل أيضًا، وبشكل مباشر، إلى دور بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية فى التلاعب بالشئون الداخلية للدول العربية، واستخدام التمويلات التى تتلقاها فى تجنيد الشباب وجمع المعلومات لإشعال الأوضاع، بالإضافة إلى دور بعض القنوات والوكالات الإعلامية الأجنبية، فى خداع الرأى العام عبر إعداد وتقديم تقارير صحفية وإعلامية مضللة وموجهة، لإثارة الأقليات.

وعلى المستوى الفنى، نجح المؤلف باهر دويدار، وللمرة الأولى فى تاريخ الدراما المصرية، فى تناول قصة حقيقية معاصرة من واقع ملفات المخابرات العامة، مازجًا بين حقيقة الأحداث التى عاصرها كثيرون خلال الـ١٤ عامًا الماضية، وبين الخيال المطلوب للعمل الفنى دون الالتزام الحرفى بتفاصيل ملف واحد، كما جرت العادة فى الأعمال المشابهة.

كما نجح مؤلف «هجمة مرتدة» فى رسم صورة واضحة لطبيعة عميلى المخابرات المصرية «سيف العربى» و«دينا أبوزيد»، وتطور مستواهما وتدريبهما للكشف عن خيوط المؤامرة التى تحاك ضد الوطن، واختراق المنظمات العاملة على أرضه أو فى الخارج.

وأجاد باهر دويدار فى رسم شخصيتى «سيف» و«دينا» بشكل متميز، عبر تناول طبيعة العلاقة بينهما وبين أسرتيهما، كاشفًا فى ذلك عن الصعوبات التى يواجهها «رجال الظل»، والضغوط الأسرية التى يتعرضون لها، ويواجهونها فى سبيل الوطن وإتمام المهمات التى يكلفون بها.

وعلى مستوى الإخراج، قدم أحمد علاء الديب، مخرج مسلسل «هجمة مرتدة»، عملًا فنيًا يليق بطبيعة القصة وأهميتها، مقدمًا صورة حديثة لحياة رجال الاستخبارات، تجلت فى الديكورات المتميزة ومشاهد الأكشن التى نفذت بكفاءة تضاهى أفضل الأعمال السينمائية العالمية، مع الحفاظ على روح المسلسل وتوقيت الأحداث التى جرت قبل ١٤ عامًا.

وعلى مستوى التمثيل، قدم الثنائى أحمد عز وهند صبرى أداءً متميزًا ومتفاهمًا، خاصة فى المشاهد الرومانسية التى جمعت بينهما بطريقة «الفلاش باك»، كما ظهرت خبرات كل منهما فى نقل المشاعر المركبة التى تمر بها كل شخصية.

وإلى جانب أبطال العمل، لعبت خبرة عدد من كبار النجوم دورًا كبيرًا فى إثراء العمل من الناحية الدرامية، وتجلت فى الأداء المتميز للفنانين هشام سليم وأحمد فؤاد سليم، اللذين أجادا فى دور رجال المخابرات، بالإضافة إلى الحضور المتميز للفنانين صلاح عبدالله وماجدة زكى وعبدالرحمن أبوزهرة، وكذلك ظهرت موهبة عدد من الفنانين الشباب من أمثال مايان السيد وخالد أنور وهاجر الشرنوبى وأمير صلاح الدين.