مواطنون وتجار عن زيادة أسعار الدواجن: بسبب الإقبال في رمضان

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق منذ بداية حلول شهر رمضان، ارتفاع ملحوظ بشكل كبير في سعر الكيلو، مما ادي غضب بعض الأهالي بسبب الزيادة الكبيرة وخاصة بسبب زيادة معدلات الإقبال مع موسم الشهر الكريم وارتفاع عوامل الإنتاج ويصل سعر الفراخ بالمزرعة من ٢٥ جنية ل ٢٦ جنيها للكيلو الواحد والمستهلك من ٣٠ ل ٣٢ جنيها.

أصحاب المحلات يتحدثون عن زيادة الأسعار

وقالت أم يوسف صاحبة محل فراخ، ان سعار الدواجن حاليا في زيادة من أول موسم رمضان وخاصة زيادة الاقبال والاستهلاك للدواجن وشهدنا فترات كبيرة من انخفاض لأسعار الدواجن مما أدى إلي عزوف المربين عن التربية بسبب غلاء المستلزمات وان الإقبال في تزايد مع بداية الموسم ويتراوح سعر الكيلو الفراخ البيضة ٣٠ جنيها والبانية ٧٥ جنيها وقبل رمضان ٦٥ الأوراك٣٦ جنيها الصدور ٤٠ جنيها اما الفراخ البلدي ٤٤ جنيها.

وتابع عم سيد تاجر طيور، أن الارتفاعات التى تشهدها اسعار الدواجن حاليا طبيعية بسبب دخول موسم رمضان وبالتالى زيادة الاقبال والاستهلاك للدواجن بكثرة ، خاصة أننا شهدنا فترات كبيرة من انخفاض لأسعار الدواجن مما أدى إلي عزوف المربين عن التربية بسبب غلاء المستلزمات قائلا:" الغلاء ده طبيعي وبيكون الفراخ غالية علينا وعلي للزبائن ويمكن المكسب بيكون اققل من وهي رخيصة".

المواطنون عن زيادة سعر الفراخ كل موسم

وقالت أم أحمد، انها كل عام تحرص علي تخزين كميات من الدواجن استعداداً لشهر رمضان الذى يزداد فيه الإقبال على الشراء، وحجز كميات كبيرة لزوم العزائم ، ولكنها اكتفت بشراء احتياجاتها اليومية بسبب غلاء أسعار الدواجن علي أمل أن ترخص تاني يوم قائلة:" كنت الأول بجيب خزين الشهر لكن دلوقتي بجيب علي قد الطبخة بقول يمكن الحاجة ترخص لان ده موسم".

واضافت هبه، ان اليوم لاحظت أن سعر الفراخ ارخص اثنين جنيها، وأن هذه الزيادة اعتادت عليها كل موسم بسبب الإقبال علي الدواجن لان المواطنون يشترون كمية كبيرة العزومات وتوزيع الوجبات علي الأسر قائلة:" بالنسبة ليا الموضوع اتعودت عليه كل رمضان ولكن بعد رمضان الاسعار بترخص اوي علشان كدة بجيب علي قد أكلة اليوم".

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