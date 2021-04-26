أحمد عبدالله محمود: سعيد بالتعاون مع محمد إمام في «النمر»

مفاجآت في الحلقات المقبلة

أعرب أحمد عبد الله محمود عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل النمر الذي يشارك فيه مع محمد إمام والمعروض على قناة الحياة الفضائية.

وقال أحمد عبد الله محمود، لـ"الدستور"إنه سعيد بالمشاركة مع محمد إمام في عمل فني واحد، مضيفًا أنه مستمر في تصوير دوره بالعمل تحت قياة المخرجة الكبيرة شيرين عادل، مؤكدًا أن الحلقات القادمة من مسلسل النمر ستشهد العديد من المفاجآت في الأحداث حول شخصية النمر الذي يجسده محمد إمام.

وعن شخصيته في العمل التي يظهر بها باسم حكمدار الصاغة، قال إنه استمتع كثيرًا بتقديم هذه الشخصية التي تتواجد في العديد من المناطق الشعبية على أرض الواقع.

أحمد عبد الله محمود ومحمد إمام في مسلسل النمر

وتابع أن كوليس العمل كانت ممتعة، خاصة أن معظم المشاهد كانت تجمع بين جميع أبطال العمل وهم النجمين بيومي فؤاد الذي يظهر بشخصية "عنتر الحلق"، ومحمد رياض بشخصية "الشيمي" والنجمة المتألقة نرمين الفقي في دور "شمس" بجانب محمد إمام.

أبطال وصناع مسلسل النمر

يشارك في مسلسل النمر عدد كبير من النجوم ويأتي في مقدمتهم الفنان محمد إمام، والفنانة هنا الزاهد، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، ومحمد رياض، وعلاء مرسي، وأحمد خالد صالح، وولاء الشريف، ومحمد محمود، وأحمد حلاوة، وخالد أنور.

قصة وأحداث مسلسل النمر

تدور أحداث مسلسل النمر، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2021، على قناة الحياة، حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، حيث يجسد الفنان محمد إمام شخصية صعيدية، ويدخل في صراعات كبيرة مع كبار التجار خلال أحداث المسلسل، حول تجارة وصناعة الذهب.

مواعيد عرض مسلسل النمر

يعرض مسلسل النمر يوميًا 3 مرات عبر قناة الحياة، حيث يبدأ العرض الأول في تمام الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الأولى في الثانية صباحًا، ثم الحادية عشر وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا.

مسلسل النمر يُعرض أيضًا 4 مرات عبر قناة الحياة دراما، للسماح للجمهور بمشاهدته بشكل مميز، كما يتوافر المحتوى بالكامل وبدون إعلانات عبر منصة «واتش إت» للجمهور للمشاهدة في أي وقت ومن كل مكان.