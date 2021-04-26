«محلية القرنة» بالأقصر تستقبل لجان مشروعات الصرف لاستلام المواقع

استقبل العميد علاء عبد الجابر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المساحة بالهيئة، والشركتين المنفذتين لمشروع الصرف الصحي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويتضمن مشروع الصرف الصحي 4 قرى هم: الأقالتة، والبعيرات، والقبلية، قامولا، ونجع البركة، وجاء اللقاء بهدف استلام المواقع الخاصة بمحطات الرفع بعد إزالة كافة المعوقات للبدء في التنفيذ.

وتهدف هذه المشروعات إلى خدمة المواطن الأقصري، ويستفيد من محطات الرفع بـ 4 قرى حوالي 60000 نسمة.

كما تم تسليم المواقع إلى الشركات المنفذة مصنع حلوان، وشركة كير للمقاولات العامة للصيانة "الهيئة العربية للتصنيع".



جدير بالذكر أنه قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، واللواء أشرف منير نائب مدير أمن الاقصر، واللواء نادر وصفى مساعد المدير للشرطة المتخصصة، والعميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية بمدينة الأقصر، ومتابعة التزام المقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.



استهدفت الحملة التي تمت مساء الخميس، الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢١، حي وسط متضمنة شارع مدرسة الصنايع والسوق السياحي ، وتم إزالة جميع المخالفات التي استهدفتها الحملة، ومنها "التند" المخالفة وغيرها من مخالفات الباعة الجائلين ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٣٧ محضر إشغال، ٨ متجول، ٩ نظافة، ٦ مخالفات قرار حظر، مخالفة، ١٧ تصالح كمامات ، ٥٤ إزالات إدارية.

شارك في الحملة المقدم خالد الغول مدير ادارة شرطة المرافق، والنقيب محمد فريد، ومسئولي حي وسط ، والمتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات، وحملة المدينة، والمعدات الثقيلة بمجلس مدينة الأقصر.

