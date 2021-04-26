الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

3 أسباب وراء أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

جريدة الدستور

تصاعدت الأزمة داخل جهاز الكرة بنادي الزمالك، ووصلت إلي طريق مسدود بين الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومعاونه أسامة نبيه، وأصبح في حكم المؤكد رحيل أحدهما من الجهاز الفني، وإن كان  الأقرب للرحيل هو "نبيه" في ظل تمسك الإدارة بوجود كارتيرون، وتبذل اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز محاولات لتقريب وجهات النظر واحتواء الأزمة بين كارتيرون ونبيه.

 

وعلم "الكابتن" أن هناك 3 أسباب أشعلت الصراع بين كارتيرون ونبيه ووصلت بالعلاقة بينما إلى طريق مسدود.

 

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