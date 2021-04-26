إجراءات وشروطت ملك أرض أو عقار في سيناء للمصريين المقيمين بالخارج



ترصد «الدستور» كل ما يخص إجراءات طلب إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراض أو عقارات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، للمصريين بالخارج وفقًا لما نشرته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

إرشادات الموافقة على طلب إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراض أو عقارات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء

-يقدم هذا الطلب من المصريين الذين لايحملون جنسية أجنبية ويرغبون فى إثبات الجنسية المصرية بغرض التملك لأراضى أوعقارات بشبه جزيرة سيناء.

يتطلب التملك فى هذه المنطقة ثبوت الجنسية المصرية للطالب ووالده ووالدته



تيسيرا عليهم يكلف الطالب بتقديم ( شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده وشهادة ميلاد والدته وجده لوالدته على أن تكون هذه الشهادات رسمية وليست من سواقط قيد الميلاد) ووفقا للحالة الظاهرة يعامل بوصفه من الجنسية المصرية.

لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

*المستندات المطلوبة

-شهادة ميلاد مقدم الطلب

-شهادة ميلاد والد مقدم الطلب (وقد تطلب شهادة ميلاد جده لوالده فى بعض الحالات)

-شهادة ميلاد الأم

-شهادة ميلاد والد الأم

-إقرار موثق أمام الشهر العقارى بعدم حمل مقدم الطلب لجنسية أجنبية

-إثبات شخصية مقدم الطلب (بطاقة رقم قومى سارية أو جواز سفر ساري)

-التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة



شهر من تقديم الطلب

*الإيصال الدال على استلام الأوراق

بدون إيصال

*الرسوم المقررة للطلب



بدون رسوم

*رسوم الخدمة الإلكترونية



20 جنيها

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.