أسرة مسلسل موسى تؤكد احترامها وتقديرها للفنان الراحل إسماعيل يس

نفت أسرة مسسلسل «موسى» تعمد الإساءة لأي من رموز الفن المصري، خاصة الفنان الراحل إسماعيل يس، وذلك بعد عرض مشهد توالت عليه الكثير من ردود أفعال المشاهدين ورواد منصات التواصل بأن العمل الرمضاني تعمد الإساءة للفنان الراحل.

أكدت أسرة المسلسل، في بيان توضيحي لأسرة الفنان القدير وللجمهور ولكل محبي الفنان القدير، أن تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة ستوضح الهدف من هذا المشهد، ليتضامن كل العاملين في العمل مع البيان، مؤكدين أنهم جميعًا زملاء و يحترمون كل مَن قدم أو ما زال يقدم إبداعًا يحترمه الجميع.