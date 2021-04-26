من خورخي كاريون إلى آيت حنا: أبرز الكتب التى تناولت الحديث عن المكتبات

قليلة هى الإصدارات التى تحدثت عن الكتب والمكتبات، لكن ثمة كتب لا يمكن الاستغناء عنها عندما يكون الحديث عن الكتب والمكتبات، حيث اخترنا منها كتاب "مكتباتهم" للكاتب والمترجم الشاب المغربي محمد آيت حنا وكتاب زيارة لمكتبات العالم لـ خوخي كاريون وترجمة ريم داوود والكتب في حياتي لـ هنري ميلر، لنتعرف أكثير في التقرير التالي أبرز الإصدارات التى تناولت الكتب والمكتبات حول العالم.

• مكتباتهم

جاء كتاب مكتباتهم للقاص والمترجم المغربي محمد آيت حنا الصادر عن دار توبقال في 144 صفحة من القطع المتوسط، والذي استعرض فيه الكاتب آراء ومشاهدات وانطباعات أبرز كتاب العالم عن المكتبات ودورها وأهميتها في عالمنا، ومن هؤلاء الكتاب والمفكرين "شوبنهاور، امبيرتو إيكو، فالتر بنيامين، كورنتثار، أروهان باموك، ابن سيناء، أحمد بوزفور وغيرهم.

ولفت محمد ايت حنا عبر مقدمته للكتاب التى جاءت تحت عنوان "الفلاحون لا يضعون الكتب في المكتبات" كدلالة رمزية على غياب المكتبة في بيوت أهل الريف سواء بشكلها العصري أو القديم، ودلالة على أن وجودها هو استثناء، وروى تجربة مع تدشين أول مكتبة له في حياته.

المكتبات تخص هؤلاء الذين لهم علاقة مباشرة مع الكتابة، كأحد أدوات معيشتهم الريئيسة غير ذلك تعد المكتبة في بيوت الريفيين وحتى أهل المدينة استثناء، وينظر إلى هؤلاء المهتمين بالكتاب بنظرة غريبة.

زيارة لمكتبات العالم

"زيارة لمكتبات العالم"، عنوان كتاب الباحث الإسباني خورخي كاريون الذي ترجمته مؤخرًا ريم داوود إلى اللغة العربية لحساب دار العربي للنشر والتوزيع بالقاهرة.

يأتي كتاب زيارة لمكتبات العالم في 336 صفحة من القطع المتوسط، ويستعرض الكاتب والأكاديمي الأسباني خورخي كاريون تاريخ المكتبات حول العالم.

"كل مكتبات لبيع الكتب نسخ مكثفة من العالم" هى الجملة التى يبدأ منها الكتاب ليؤكد "أن ما يربط بلدك ولغته بالمناطق الأخرى التي تتكلم لغات مختلفة ليس خطوط الطيران، إنما الممرات الممتدة بين رفوف الكتب" ما يعنيه الكاتب ويشتغل عليه هو تمجيد وتعظيم، وضروة دور القراءة في فهم العالم المحيط بنا.

يرصد الكتاب تاريخ المكتبات وأصحابها ومؤسسيها عبر ومضات سريعة ولا يفوت الفرصة ويفتح فصلاً كاملاً للحديث عن أقدم المكتبات في العالم، وزبائنها ويذكر منها مكتبة "برتراند " بلشبونه 1732 ومن أشهر زبائنها "اوليفير مارتيينز"، و"خوسيه كاروسو بيرس"

•• يوميات القراءة

جاء كتاب "يوميات القراءة " للكاتب الارجنتيني "ألبرتو مانغويل " كواحد من أشهر وأهم وأبرز الكتب التى تحدثت عن القراءة والكتب والمكتبات في العالم، ويري مانغويويل "إن هناك كتباً مكومة بجانب السرير تقرأ نفسها له بصوت عالٍ أثناء نومه، وذلك بعد أن يكون قد قرأ مقاطع منها قبل أن يطفئ الضوء، وكل كتاب من هذه الكتب التي يحتفظ بها مانغويل في مكتبته يؤثر بشكل ما في عاداته القرائية.

وعبر كتاب "يوميات القراءة " يكشف مانغويل عن أهم وأبرز الكتب التى أثرت في تكوينه التى لزم العودة إليها مرة أخرى.

••• الكتب في حياتي

يعد كتاب "الكتب في حياتي" للكاتب الأشهر هنري ميلر بمثابة خريطة لقائمة الكتب الأبرز والأشهر التي شكلت وجدان وشخصية هنري ميلر منذ طفولته حتى لحظة كتابتها لهذا الكتاب، الذي يعد بمثابة خريطة وبيلوجرافيا لقارئ محترف وانتقائي يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير في تشكيل وعي وثقافة أي من القراء الجدد.

يشير ميلرإلى كتابات الأسماء الأبرز في المشهد الثقافي العالمي، ويؤكد ضرورة استعادة قراءتهم أمثال جيمس جويس، دستو يفسكي، هرمان هسه، مارسل بروست وغيرهم، فهذه الكتب لم تشكل وجدان هنري ميلر، فقط، بل شكلت وجدان أغلب كُتّاب ومثقفي العالم.