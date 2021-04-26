«المركزي» يصدر تعليمات إدارة حسابات الدفع عبر المحمول بالبنوك



أصدر البنك المركزي مؤخرا تعليمات جديدة للبنوك بشان استخدام الهاتف المحمول في عمليات الدفع والتحصيل الالكتروني.

وتضمنت التعليمات كيفية إدارة حسابات خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، حيث يلتزم البنك عند فتح حسابات الهاتف المحمول بالتعرف على هوية طالب استخدام النظام والتحقق منها وفقا «لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول » الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يلتزم بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ويلتزم البنك بتوثيق كافة البيانات الخاصة بمكان وتوقيت فتح حسابات الهاتف المحمول وكذا عمليات السحب والإيداع،و تحتفظ البنوك بكافة الوثائق الخاصة بالنظام وذلك بطريقة حفظ آمنة وللمدد القانونية المقررة، ويتم ربط كل رقم هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط، ويقتصر فتح حسابات الهاتف المحمول لمستخدمي النظام من الأشخاص الطبيعيين على الحاصلين على الجنسية المصرية فقط.

ويُسمح لمستخدم النظام بفتح أكثر من حساب للهاتف المحمول بحد أقصي ثلاثة حسابات على مستوي كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر،و تلتزم البنوك بتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الرقابية التي تمكنها من تحديد هوية القائمين بأي معام الت إلكترونية مرتبطة بالحسابات المصرفية، وذلك في الحالات التي يصرح فيها لأكثر من مستخدم بالتعامل على هذا الحساب.

وتلتزم البنوك بالحصول على كافة المستندات القانونية اللازمة لإثبات تفويض الصلاحيات للمستخدمين بإجراء معاملات على حسابات الأشخاص الاعتباري.

ويتم فتح حساب لكل مُستخدم للنظام أو مُقدم خدمة للتعامل عليه من خلال النظام يسمي حساب هاتف محمُول - ويكون البنك مسئولاً عن إدارة هذا الحساب، ويودع به وحدات نقود إلكترونية بمقدار ما أودعه مُستخدم النظام أو مُقدم الخدمة من نقد جنيه مصري - لدى البنك لتغذية حساب الهاتف المحمُول، ويجوز منح عائد على حسابات الهاتف المحمول لمستخدمي النظام من الأشخاص الطبيعية والشركات متناهية الصغر فقط على أن يتم ذلك طبقاً للمحددات الواردة بقواعد الادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن البنك المركزي في إبريل 2021.