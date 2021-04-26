موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية اليوم.. عودة الطيران بين مصر والسعودية

أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية اليوم، شغلت بال العديد من المواطنين خلال هذه الفترة، حيث تستمر عمليات البحث يوميا بشكل كبير، حول موعد فتح الطيران السعودي، عبر المنصات الإلكترونية، حيث يرغب العديد من الأفراد الذين تربطهم علاقات عمل بالسعودية، حيث يرغبون في العودة لمباشرة أعمالهم، فهناك بعض المواطنين يرغبون في السفر للسعودية لأداء العمرة، في بيت الله الحرام.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة موعد فتح الطيران بين مصر السعودية خلال الفترة.



أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية اليوم



أصبح من الأمور الشائعة التي تزداد عمليات البحث لدى الكثير من المواطنين في أرجاء العالم عنها، حيث تصدر عودة فتح الطيران بين مصر والسعودية، مؤشرات البحث، فقد أغلقت السعودية حركة الطيران لعدد كبير من الدول تزيد عن الـ 20 دولة، ومنع دخول رعايا إلى أرضها حفاظًا على المواطنين.

أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية اليوم

من جانب المملكة العربية السعوية، فمنذ آخر بيان لها صدر من وزارة الداخلية السعودية، وهي أنه من المقرر أن يتم عودة حركة الطيران في منتصف مايو المقبل، أي بعد عيد الفطر المبارك، وبالتحديد يوم 17 مايو المقبل 2021، فهو الموعد النهائي لعودة حركة الطيران السعودي حتى الآن، ولم تصدر المملكة آية معلومات.

أخبار عودة الطيران بين مصر والسعودية

ولكن يتوقع الكثير أن لا تفتح حركة الطيران بين مصر والسعودية، وذلك نظرًا لما تمر به الحالة الصحية في مصر، من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.



شروط فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية

حددت المملكة العربية السعودية، عدد من الضوابط، أهمها: إجراء الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، والتي يتم تسليمها عند الوصول الخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوع " مدة عزل" داخل أراضي المملكة، وذلك من أجل مواجهة أزمة كورونا المستجدة.

وتضم الشروط أيضا، التأكيد على تحديد مكان المنزل الذي يقيم فيه المواطن الذي عاد إلى المملكة خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني "تطمن"، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وخضوعهم للتدابير الوقائية، لعدم نقل عدوى الوباء، لحين انتهاء الأزمة، وتستمر عمليات التعقيم والتطهير من جانب المملكة لدى المؤسسات الحكومية والخاصة وفي الشوارع وغيرها.



وبعد معرفة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، ذلك من أجل حماية الأفراد داخل الممكلة، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وفي حين عودة الطيران بين مصر والسعودية، ستقوم الممكلة بإصدار بيانات رسمية حول هذا الأمر.

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