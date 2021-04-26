«كينوا بالخضار» لأصحاب الدايت والحميات الغذائية

فطار صحى..

تعتبر وجبة الإفطار من الوجبات الهامة خلال شهر رمضان، حيث يسعى البعض فى أن تتضمن الوجبة الكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة لتعويض صيام أكثر من 14 ساعة.

وهناك من يتبعون بعض الحميات الغذائية التى لابد أن لا تتضمن الدهون والزيوت، الأمر الذى يتسبب فى حيرة كبيرة لديهم خلال شهر الصيام.

فى السطور التالية نقدمة وصفة جديدة، تتميز بالسهولة وهى "كينوا بالخضار" تناسب الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية معينة.

المكونات:

2 لتر مياه مغلية

2 مكعب مرقة خضروات

ورق لورا

كوبو نصف من الكينوا

معلقتين كبيرة زبدة

معلقة كبيرة زيت زيتون

فصين ثوم

3\4 كوب جزر مقطع مكعبات

3\4 كوب فلفل اصفر

3\4 كوب فلفل احمر

3\4 كوب بروكلى

ملح و فلفل اسود

1\2 معلقة صغيرة زنجبيل بودرة

معلقتين كبيرة صويا صوص

1\2 كوب شوربة كينوا

معلقة كبيرة من البصل البودرة

طريقة التحضير:

- نضع فى وعاء الماء المغلى مع مكعبات مرقة الخضروات، مع إضافة 2 ورق لورا والكينوا، وتترك على النار لمدة 20 دقيقة.

- فى مقلاية نضع معلقتين كبار زبدة، بالإضافة الى معلقة كبيرة زيت زيتون مع الثوم مفروم.

- بعد ذلك نضع 3\4 كوب جزر متقطع مكعبات ويترك على نار عالية لمدة دقيقتين، ونضع هنحط 3\4 الفلفل الاصفر, 3\4 كوب الفلفل الاحمر ويترك الخليط على النار لمدة دقيقتين.

- بعد إنتهاء الدقيقتين، نضع 3\4 كوب بروكلى، بالإضافة الى الملح والفلفل الاسود والجنزبيل البودرة ويقلب الوعاء جيدًا.

- الخطوة التالية، نضع الكينوا فى وعاء الخضار، وتترك على نار مرتفعة لمدة دقيقتين.

- فى المقلاية، نزود معلقتين كبار صويا صوص، 1\2 كوب شوربة كينوا، بالإضافة الى معلقة كبيرة من البصل البودرة ويخلط الوعاء جيدًا.