الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

حكاية أول فوازير رمضان على التلفزيون المصري.. قدمها «ثلاثي أضواء المسرح»

ثلاثي أضواء المسرح
ثلاثي أضواء المسرح

 يتذكر جيل الثمانينات والتسعينات فوازير رمضان التي كان يتلف حولها أفراد الأسرة المصرية حينما كانت تعرض بعد الإفطار وخاصة التي كانت تقدمها كلًا من نيللي وشريهان، وظلت عالقة في أذهاننا بوجود إحداهما كل عام بما كانوا يقدمونه من فنون الاستعراض والأغنيات خفيفة الظل.

وقدم فوازير رمضان العديد من النجوم كانت بدايتها مع بداية التلفزيون المصري في مطلع الستينات من القرن الماضي.

وتعد فكرة الفوازير من أقدم الأفكار التي تنتمي في الأصل للفنون الشعبية وكانت بداية انطلاقها في الإذاعة وأخذت عدة أشكال وشارك في كتابة الفوازير بيرم التونسي وصلاح جاهين وسيد حجاب، وكان يلحن الفوازير أيضًا مجموعة من الملحين الكبار منهم عمار الشريعي وعمر خيرت وحلمي بكر.

كانت بداية الفوازير في الإذاعة على يد الإعلامية الكبيرة آمال فهمي في النصف الثاني من خمسينات القرن الماضي، وكانت الجوائز التي تقدم لمن يعرف الحل الصحيح 3 جنيهات وكانت الإجابات ترسل عبر البريد على عنوان الإذاعة المصرية.

وبعد انطلاق بث التلفزيون المصري في عام 1961، بعام واحد ظهرت أول فوازير مصرية في شهر رمضان على يد ثلاثي أضواء المسرح "جورج سيدهم – سمير غانم – الضيف أحمد" حملت اسم "على رأي المثل" وكانت فكرة الفوازير هي معرفة المثل الشعبي الصحيح الذي تعبر عنه الفزورة وإرسال الحل وفي عام 1967، أخذ ثلاثي أضواء المسرح على عاتقهم تطوير الفوازير من خلال كتابة بيرم التونسي للفوازير، وكانت الجوائز التي تقدم لحل الفوازير ساعة يد ودراجة واختفت الفوازير 5 سنوات من عام 1970 حتى عام 1975 لتعود بشكل جديد مع نيللي.

وثلاثي أضواء المسرح هي فرقة استعراض فني مصرية ظهرت في ستينات القرن الماضي وتعد من أقوى وأشهر الفرق التي ظهرت في تاريخ الفن المصري، وأسس الفرقة الفنان الضيف أحمد وقدمت عددًا من الأعمال الفنية الكوميدية التي لاقت نجاحا كبيرًا في السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، واشتهرت بالتناغم الشديد بين أعضاءها الثلاث إلى أن انفصلوا بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، ويرجع الفضل في اكتشافها للمخرج الراحل محمد سالم.

ثلاثي أضواء المسرح فرقة ثلاثي أضواء المسرح فوازير رمضان رمضان نيللي الفنانة شريهان

الأكثر قراءة

وفاة حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس عن عمر ناهز 92 عاما

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

حريق هائل يلتهم 13 سيارة و10 تكاتك في ساحة انتظار بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية» في ذكرى انطلاقتها: المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة

فلسطين: الاحتلال مسؤول عن اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى