«حياة كريمة»: فحص آلاف المواطنين في كفر الشيخ.. واستمرار القوافل بالوادي الجديد

أعلن إسلام جبر، منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة كفرالشيخ، عن أنه سيجرى توفير مشروعات لشباب مركز مطوبس لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المبادرة تدرس- حاليًا- المشروعات التى تناسب البيئة هناك، خاصة فى مجالىّ الصيد والزراعة، إذ إنها تستهدف الشباب فى المقام الأول، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال «جبر»، لـ«الدستور»، إنه جرى رصد مئات المنازل التى تحتاج إلى تأهيل وترميم بشكل عاجل، وإن المبادرة لا تزال تستقبل طلبات المواطنين فى هذا الصدد، لافتًا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تهدف إلى تقديم خدمات البنية التحتية والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وبناء الإنسان المصرى والاستثمار فيه، وتمكين أهالينا من الحصول على جميع الخدمات. وأضاف: «يجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدنى لتنفيذ مشروعات المبادرة، وبسواعد الشباب المتطوع للعمل الخيرى والتنموى من خلال مؤسسة حياة كريمة».

من جهتها، أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، عن إطلاق قوافل طبية لعلاج آلاف المواطنين، وتوفير الدواء لهم مجانًا، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، فضلًا عن إصدار عشرات القرارات للمواطنين للعلاج على نفقة الدولة، لعدم مقدرتهم، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا. وأكدت «سلام» أن المبادرة ستطور مستشفى مطوبس المركزى و١٢ وحدة صحية بقرى مركز مطوبس، موجهة رسالة شكر للرئيس على تلك المبادرة التى وضعت قرى الريف على رأس أولويات الدولة.

فى السياق نفسه، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادى الجديد، أمس، عن استمرار أعمال القوافل الطبية «حياة كريمة» طوال شهر رمضان بقرى المحافظة، مشيرة إلى أنه يجرى حاليًا فحص المواطنين بمركز ومدينة الفرافرة، وسيجرى صرف الأدوية بالمجان بوحدات الصحة لقرى «عثمان بن عفان والكفاح والنهضة». وأكدت المديرية أن القوافل الطبية تضم أطباء استشاريين فى تخصصات الرمد والمسالك والباطنة والأسنان والأطفال والنساء والجلدية. وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إن أكثر من ٥ آلاف حالة مرضية خضعت للفحص الطبى بقرى المحافظة، منذ يناير الماضى حتى الآن، إذ نجحت القافلة الطبية لـ«حياة كريمة» فى توفير العلاج للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية والعلاجية، خاصة فى قرى «درب الأربعين والمكس القبلى بمدينة باريس وأبومنقار واللواء صبيح والخير والنماء بمدينة الفرافرة».