الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«محبتش حياتي».. أبرز تصريحات بوسي شلبي في «شيخ الحارة والجريئة»

بوسي شلبي
بوسي شلبي

سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمجرد عرض البرومو الخاص ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تحل عليه الإعلامية بوسي شلبي كضيفة في حلقة اليوم من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي عبر قناة القاهرة والناس،.

 

وترصد "الدستور" أبرز تصريحات بوسي شلبي، والتي كانت على رأسها إعلانها كرهها لحياتها.

وأجابت بوسي شلبي على عدد من الأسئلة ضمن مقابلة في كواليس البرنامج، وكشفت عن جانب غير معلوم في شخصيتها أبرزها كرهها لحياتها، وضرب والدتها لها.

 

ـ أبرز تصريحات بوسي شلبي 


- تعرضت لموقف محرج على السجادة الحمراء لأحد المهرجانات، "سوستة" الفستان فرقعت وكان ظهري مكشوف للفنانين والصحفيين، ولم ينقذني من هذا المأزق سوى دخول الراحلة رجاء الجداوي، وبمجرد رؤيتي لها اختطفت شال وأخفيت الجزء المقطوع من الفستان.

- أنا اللي بدعت السوشيال ميديا، وأخذ منها الجانب الإيجابي فقط، واتجاهل السلبيات.
- لا اقرأ تعليقات المتابعين "اللي يخبط راسه في الحيطة".

- شعرت بمدى صعوبة الوحدة أثناء فترة انتشار فيروس كورونا.
- أقوم بضرب الأشخاص الذين يضايقوني، وهي عادة تعلمتها من والدتي التي كانت تضربني كثيرا.

- وصل وزني في الصِغر إلى 90 كيلو وعملت دايت ومن وقتها لم أعود لهذا الوزن.
- لو عاد بي زمن سوف ألغي حياتي "مش عايزة أتولد... محبتش حياتي".

- أحتاج خلال الفترة المقبلة لتوضيب مقبرتي لكي تصبح مكان مريح لأني "مبقتش مرتاحة في الدنيا".

- ما يراه الناس مني على مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج يختلف تمامًا عن شخصيتي الحقيقية.

- أظهر في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بدون مقابل، كما فعلت إيناس الدغيدي معي من قبل.

- أنا اتدبست في شيخ الحارة، وهخسر إيناس الدغيدي بسببه.

 

برنامج «شيخ الحارة والجريئة» يعتمد على استضافة مجموعة من ألمع نجوم الوسط الفني والرياضي والإعلامي في مصر، وطرح عدد من الأسئلة الجريئة عليهم وكشف المزيد من الأسرار عن حياتهم والمواقف التي مروا بها على مدار مشوارهم المهني، وآرائهم في مختلف القضايا.

شيخ الحارة والجريئة بوسي شلبي حياتي إيناس الدغيدي كرهت

الأكثر قراءة

وفاة حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس عن عمر ناهز 92 عاما

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

حريق هائل يلتهم 13 سيارة و10 تكاتك في ساحة انتظار بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية» في ذكرى انطلاقتها: المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة

فلسطين: الاحتلال مسؤول عن اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى