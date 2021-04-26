«محبتش حياتي».. أبرز تصريحات بوسي شلبي في «شيخ الحارة والجريئة»

سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمجرد عرض البرومو الخاص ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تحل عليه الإعلامية بوسي شلبي كضيفة في حلقة اليوم من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي عبر قناة القاهرة والناس،.

وترصد "الدستور" أبرز تصريحات بوسي شلبي، والتي كانت على رأسها إعلانها كرهها لحياتها.

وأجابت بوسي شلبي على عدد من الأسئلة ضمن مقابلة في كواليس البرنامج، وكشفت عن جانب غير معلوم في شخصيتها أبرزها كرهها لحياتها، وضرب والدتها لها.

ـ أبرز تصريحات بوسي شلبي



- تعرضت لموقف محرج على السجادة الحمراء لأحد المهرجانات، "سوستة" الفستان فرقعت وكان ظهري مكشوف للفنانين والصحفيين، ولم ينقذني من هذا المأزق سوى دخول الراحلة رجاء الجداوي، وبمجرد رؤيتي لها اختطفت شال وأخفيت الجزء المقطوع من الفستان.

- أنا اللي بدعت السوشيال ميديا، وأخذ منها الجانب الإيجابي فقط، واتجاهل السلبيات.

- لا اقرأ تعليقات المتابعين "اللي يخبط راسه في الحيطة".

- شعرت بمدى صعوبة الوحدة أثناء فترة انتشار فيروس كورونا.

- أقوم بضرب الأشخاص الذين يضايقوني، وهي عادة تعلمتها من والدتي التي كانت تضربني كثيرا.

- وصل وزني في الصِغر إلى 90 كيلو وعملت دايت ومن وقتها لم أعود لهذا الوزن.

- لو عاد بي زمن سوف ألغي حياتي "مش عايزة أتولد... محبتش حياتي".

- أحتاج خلال الفترة المقبلة لتوضيب مقبرتي لكي تصبح مكان مريح لأني "مبقتش مرتاحة في الدنيا".

- ما يراه الناس مني على مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج يختلف تمامًا عن شخصيتي الحقيقية.

- أظهر في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بدون مقابل، كما فعلت إيناس الدغيدي معي من قبل.

- أنا اتدبست في شيخ الحارة، وهخسر إيناس الدغيدي بسببه.

برنامج «شيخ الحارة والجريئة» يعتمد على استضافة مجموعة من ألمع نجوم الوسط الفني والرياضي والإعلامي في مصر، وطرح عدد من الأسئلة الجريئة عليهم وكشف المزيد من الأسرار عن حياتهم والمواقف التي مروا بها على مدار مشوارهم المهني، وآرائهم في مختلف القضايا.