ملوك الجدعنة.. ومخدرات لبنان!

استيراد السيارات هو الواجهة التى يخفى بها زاهى العتال «عمرو عبدالجليل» أعمالًا غير مشروعة عديدة، من بينها تجارة المخدرات. ومن حوار بين المورّدين، فى الحلقة الرابعة من مسلسل «ملوك الجدعنة»، عرفنا أنهم صاروا يخفون المخدرات فى إطارات السيارات بطريقة مبتكرة: مصنعهم فى بيروت بـ«يطبخ الكاوتش ويحط فيه الكوكايين»، وبالتالى فإن مفتشى الجمارك «لو فتحوا العَجَل فردة فردة، مش حايلاقوا أى حاجة»!

مع انطلاق السيارات من مرفأ بيروت، فى الحلقة الـ١٢، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إحباط تهريب أكثر من مليونى قرص مخدر مخبأة فى شحنات فواكه لبنانية، وأعلنت اليونان عن ضبط ٤ أطنان من الحشيش مخبأة فى شحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا. وتصاعدت تحذيرات السياسيين اللبنانيين من تحول بلدهم إلى نقطة انطلاق لتهريب المخدرات إلى دول عربية وأوروبية، وطالبوا باتخاذ قرارات استثنائية لا تتعلق بوقف التهريب فقط، وإنما بتجفيف منابع تصنيع المواد المخدّرة، ووضع خطط لمداهمة مصانع الإنتاج ووقفها عن العمل.

تهريب المخدرات، بات يؤثر على علاقات لبنان الاقتصادية مع العديد من دول العالم، وأثار استنفارًا أمنيًا وسياسيًا فى الداخل اللبنانى. واضطر الرئيس ميشال عون، إلى عقد اجتماع، أمس الإثنين، فى قصر بعبدا، بحضور حسان دياب، رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع الوطنى، والزراعة، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين.

خلال الاجتماع طالب الرئيس اللبنانى الأجهزة الأمنية، بتشديد مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها، وأعرب لبنان عن أمله فى أن تعيد السعودية النظر فى قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية. وكلف لبنان وزير الداخلية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى المملكة لمتابعة البحث فى الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المُدانة. إذ كانت السعودية قد قررت منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتبارًا من أمس الأول، الأحد، بعد ملاحظة الجهات المعنية تزايد تهريب المخدرات، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة.

وليد بخارى، السفير السعودى فى لبنان، قال لقناة «إم تى فى» إن دوافع قرار بلاده «أمنية فى المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها». وأشار إلى أن الكميات التى تم إحباط تهريبها تكفى لإغراق الوطن العربى بأكمله بالمخدرات وليس السعودية وحدها. وفى المقابل أكّد فوزى كبارة، السفير اللبنانى فى الرياض، أن بلاده ستكثف جهودها الأمنية لمنع تهريب المخدرات مستقبلًا إلى السعودية، وأوضح أن عصابات تهريب المخدرات لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته وتسىء إلى سمعته.

يقال إن المصانع التى تنتج المواد المخدّرة تقع فى مناطق ليست خاضعة لسلطة الدولة وإنما لقوى الأمر الواقع. ويقال أيضًا إن موجات التهريب من مرفأ بيروت تصاعدت بعد انفجار ٤ أغسطس الماضى، إذ استغل المهربون غياب التجهيزات الأمنية، وعدم توفير بدائل للأجهزة وآلات الكشف، التى تعرضت للتدمير، لتمرير ما يخبئونه إلى السفن والحاويات قبل انطلاقها إلى وجهات التهريب. وذكرت مصادر أن موفدين رسميين من الدول التى تعانى من تهريب المخدرات اللبنانية عقدوا اجتماعات مع مسئولين لبنانيين، طالبوا خلالها بضبط المعابر الشرعية أو غير الشرعية التى يستخدمها المهربون لإيصال «سمومهم» إلى بلدانهم، وقالوا إنهم قاموا بتزويد من التقوهم بقوائم تضم أسماء المصانع التى تتولى تصنيع المواد المخدرة.

مع ذلك، أو تأسيسًا عليه، تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية خلال الأشهر الماضية من إحباط عدة عمليات تهريب ضخمة: فى أبريل ٢٠٢٠، أحبطت قوى الأمن الداخلى اللبنانى محاولة تهريب ٢٥ طنًا من المخدرات، كانت معدة للتوجه إلى إحدى الدول الإفريقية. وضبطت الجمارك فى ٣ فبراير الماضى، خمسة ملايين حبة كبتاجون فى مرفأ بيروت، كان من المفترض إرسالها إلى اليونان ثم إلى السعودية. وفى ٢٠ فبراير الماضى، قامت قوى الأمن اللبنانى بإلقاء القبض على من وصفته بأنه «العقل المدبر» لعمليات تهريب المخدرات إلى دول أوروبية عبر أفران للمناقيش يتم تصديرها من لبنان. إذ كانت السلطات الفرنسية قد ضبطت فى ٢٠ نوفمبر الماضى حوالى نصف طن من الحشيش مخبأة بطريقة احترافية داخل فرنين.

قبل أن تنتهى الحلقة الـ١٢ من مسلسل «ملوك الجدعنة»، وصلت السيارات، التى انطلقت من مرفأ بيروت إلى ميناء الإسكندرية، وطلب زاهى العتال من مساعده أو ذراعه اليمنى مجدى بدران (أحمد صفوت) أن يضع عينيه «فى وسط راسه» واصفًا تلك العملية بأنها «حياة أو موت»، ورد عليه الأخير بأن «التخليص الجمركى حايخلص خلال أيام». ولم نعرف، من الحلقتين ١٣ و١٤، هل مرت السيارات بسلام أم اعترضتها سلطات الجمارك المصرية؟!.