الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معلمو الصف بالجيزة يستغيثون لصرف فروق رواتب 3 أشهر

طارق شوقي
طارق شوقي

استغاث معلمو إدارة الصف التعليمية ، بكلا من اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ، الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، لصرف فروق رواتبهم عن شهور ديسمبر ويناير وفبراير ، رغم صرفها لعدد كبير من إدارات الجيزة الا الصف التي تتنعت الموازنة في المديرية ضدها دائما في الماليات.

استغاثة ملعمو الصف بالجيزة

وقال خالد عناني نقيب المعلمين بإدارة الصف التعليمية ، أن أغلب إدارات الجيزة قد صرفت الفروق الا أدارة الصف ولا نعرف سبب تعنت إدارة الموازنة بالمديرية دائما ضد الصف بتأخير ما يخصهم ماليا ، موضحا أنه كلما سأل التوجيه المالي بإدارة الصف التعليمية عن الفروق يكون الرد عليه أنه لا يوجد تعزيز مالي لبند الفروق حتى يقوموا بصرفها.

وقد حمل عناني كلا من ممثل وزارة المالية بإدارة الصف التعليمية ، وقسم الموازنة بمديرية تعليم الجيزة المسئولية عن تأخر صرف الفروق للمعلمين ، مطالبا مديرية تعليم الجيزة بالرد والاستعجال ومعاقبة المسؤول المتسبب في تعطيل الفروق والا سوف يتوجه الى معالي الوزير للشكوى له .

وقال خليل احمد ، معلم بإدارة الصف ، أن إدارة الصف دائما ما تؤخر صرف البند المالي عكس كل الإدارات ، موضحا أن إدارة اطفيح والعياط قد صرفت الفروق للمعلمين الا الصف ، مشيرا الى أن التوجيه المالي بإدارة الصف التعليمية قام بصرف نسبة الـ 5 % الخاصة بالإداريين من بند فروق المعلمين ، ما تسبب في تأخر الفروق والبحث حاليا عن دعم مالي .

ملعمو الصف إدارة الصف التعليمية معلمو إدارة الصف التعليمية محافظ الجيزة وزير المالية

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