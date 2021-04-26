إغلاق 3 منشآت في حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بوسط الإسكندرية

أغلق حي وسط الإسكندرية، ٣منشآت، خلال حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم و الكافيهات، والمقاهي والمحلات، واستجابة لشكاوي المواطنيين.

حيث قاد اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط الحملة، وتم خلالها المرور والتفتيش علي المنشات بشوارع باب شرق.

وأسفرت الحملة عن إغلاق ٣ منشآت، عبارة عن إغلاق جزئي لمحل أسماك ومطعم، وإغلاق كلي لمخزن وبلاي ستيشن، بالإضافة إلى رفع ٩ حالات اشغال متنوع.

كما تم خلال الحملة التشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بإرتداء الكمامة وتواجد المطهرات و أدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والتنبيه علي المواطنين المترددين بالإلتزام بالاجراءات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.



وفي سياق متصل شن حى وسط ٣ حملات لشوارع الحي، استمرارا لإتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع، والتصدي لظاهرة الاشغالات والاعلانات المخالفة

حيث توجهت الحملة الأولي إلى شوارع: السلطان عبد العزيز، شامبليون، سويتر، وفؤاد، بينما توجهت الحملة الثانية إلى طريق الحرية، وتوجهت الحملة الثالثة إلى ميدان الرصافه، محرم بك، المحموديه ووابور المياه، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين ،و فتح الشوارع والارصفة أمام المارة.



كما قامت إدارة النظافة برفع مخلفات متنوعة من شارع محمد مجدى بالحضرة ؛ شارع ابن تومارت ومحور المحموديه قبلى وبحرى بإجمالي ١٢ طن، وذلك في إطار استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة بالحي.

و نفذت إدارة الكهرباء بالحي، دعم شبكة الإضاءة بالحي، حيث تم تركيب عدد ٢٠ عامود فيبرجلاس بأماكن الأعمدة المفقودة بطريق الكورنيش وشارع بورسعيد، بالتنسيق مع شركه الكهرباء.

وتم في السياق ذاته عمل صيانة بشارع شجرة من أول الكنيسه حتى المحمودية، وإنارة الكشافات الليد والصوديوم ، وذلك في إطار تدعيم شبكة الاضاءة العامة.

جاء ذلك وفق توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات بنطاق الاحياء لمتابعة الإلتزام بالأجراءت الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا، فضلا عن مواصلة أعمال النظافة ورفع الاشغالات والتعديات.

إغلاق ٣منشآت بحي وسط

إغلاق ٣منشآت بحي وسط

إغلاق ٣منشآت بحي وسط