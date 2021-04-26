تونس: نهدف لتقديم برنامج إصلاح اقتصادي طموح لصندوق النقد

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن فريقا من الحكومة سيتوجه نهاية الأسبوع الجاري إلى واشنطن لإجراء سلسلة من اللقاءات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وشدد المشيشي على أنه يعمل على حشد الدعم لمساندة برنامج تونس للإصلاح الاقتصادي من خلال التحدث مع شركاء تونس الاقتصاديين والشركاء الاستراتيجيين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة اليوم الاثنين مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي ومشاركة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وعدد من الخبراء في المجال الاقتصادي.

وقال المشيشي "إنه كانت له لقاءات إيجابية مع سفراء عدد من الدول الصديقة مما سيدعم الثقة في تونس ويمكننا من الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد".. مؤكدا أنه يهدف إلى تقديم برنامج إصلاح اقتصادي طموح.



وفي نفس السياق، أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي أنه خلافا للمرات السابقة، فإن الفريق الذي سيتحول إلى أمريكا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيكون مصحوبًا ببرنامج جاهز للإصلاح الاقتصادي وسيتم على أساسه التفاوض مع الصندوق، مشددًا على عزم الحكومة القوي على القيام بالإصلاحات الاقتصادية من أجل تحسين نسبة النمو والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.

جاء ذلك في تصريح للوزير التونسي عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي ومشاركة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وعدد من الخبراء في المجال الاقتصادي.

وقال الوزير "إن الاجتماع تناول بالأساس كيفية تحسين نظام الضرائب وتطويره باعتماد الرقمنة مما يجعل من هذا النظام نظاما عادلا".