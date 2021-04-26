مدير منظمة الصحة العالمية: وضع كورونا في الهند مؤلم

اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن الوضع في الهند أكثر من مؤلم، بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطرة غير مسبوقة.

وقال تيدروس ادهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، إن منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية، وخصوصا آلافا من قوارير الاكسجين والمستشفيات الميدانية النقالة والمعدات المخبرية.

وأوضح تيدروس أدهانوم، اليوم، أن المنظمة أرسلت المزيد من العاملين الصحيين والإمدادات للمساعدة في مكافحة الجائحة.

وأضاف تيدروس، تفعل منظمة الصحة العالمية كل ما بالإمكان، وتقدم المعدات والإمدادات الحساسة ومن بينها مكثفات الأكسجين والمستشفيات المتنقلة سابقة التجهيز وإمدادات المعامل.

وأضاف أنه أعلن بالفعل عن توجه 2600 إضافيين من العاملين في منظمة العالمية للمساعدة في دعم جهود مكافحة المرض.