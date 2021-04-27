«المالية»: تغيير مواعيد طروحات أدوات الدين الحكومي بمناسبة الإجازات

كشفت وزارة المالية عن أنه من المقرر تغيير مواعيد طروحات أدوات الدين الحكومي، بمناسبة إجازة عيد تحرير سيناء التي أقرتها الحكومة الخميس المقبل الموافق 29 أبريل، وعيد العمال وشم النسيم 2و3مايو المقبل.

وقررت وزارة المالية طرح أذون خزانة أجال 182يوم،357 يوم،وسندات لأجل 5 سنوات يوم الاربعاء الموافق 28 ابريل، على ان يتم طرح سندات خزانة أجال 91يوم، و266 يوم، وسندات 10 سنوات يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو

على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.