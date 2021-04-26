شيكو : بدور على عروسة بقالي 20 سنة وصلاح هو نمبر 1

حل الفنان شيكو ضيفًا على الإعلامي شريف الليثي في برنامج "حوار أون لاين" على إذاعة الشرق الأوسط.

وقال شيكو خلال اللقاء الإذاعي إن تريند أفكاره مكون من الشغل والأكل والعربيات، مضيفًا أنه يحاول الانتقال إلى منزله الجديد الذي يعمل على تشطيبه منذ 3 سنوات، لأن هناك شيئًا ما بداخله يجعله يقرر البقاء في منزل أهله.

وأكد شيكو أن أكثر ممثل يضحكه الفنان فؤاد المهندس وسمير غانم، ومن زملائه أحمد مكى وهشام ماجد ومحمد سعد وأن جلستهم معا فيه الكثير من الفكاهة والضحك، لافتًا إلى أن تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا أصبحت تمثل تحدي لممثلين الكوميديا، لأنها عبقرية:" إنت ممكن تعمل تعليق على صورة بكلمة واحدة وتنتشر فى مصر كلها وتضحك الناس".

وتابع شيكو "وش الغضب بتاعى مفيش صورة من اللى موجودة تعبر عنه لأنى طيب جدًا لحد ما أتنرفز، وأنا بكره الغباء فى كل حاجة وده اللى بينرفزنى، وأنا بتخانق كتير فى الشارع بسبب غباء فى قيادة السيارات، يعنى مثلاً بكره ظاهرة دلوقتى الناس اللى بتحب تسبق متر فى الإشارة.

وكشف شيكو عن موقف لا ينساه حدث في 2006 قائلا: "كان هشام وفهمى يستعدان لمسلسل صغير مع محمد حفظى وأنا كنت رافض التمثيل وكنت شغال مهندس، وفاكر القعدة اللى قعدوها معايا يقنعونى إنى أمثل، كانت لحظة فارقة فى حياتي"، مؤكدا أن باسورد أسراره مع أصحابه، لكن هناك جزءا فى حياته لا يحكيه لأحد.

وتابع شيكو أن علاقته قوية بالسوشيال ميديا، ويتابعها لأكثر من 6 ساعات يوميًا وأنه متابع جيدًا لإنستجرام وفيسبوك وأقلها تويتر، مضيفًا أنه يعتبر السوشيال مهمة في التواصل مع عدد كبير من الأصدقاء ومعرفة أخبار مختلفة، لكن لها جوانب سلبية أيضًا، كاشفا عن عائلته بأن لديه أخين وأختين وأنه يعيش مع والده، وأن أخيه الصغير قام بالتمثيل معه في مسلسل "اللعبة"، وعن الزواج قال شيكو إنه يبحث عن عروس منذ 20 سنة ولم يجدها إلى الآن.

وقال شيكو إن لقب أبو الجدعنة يهديه لأحمد السقا وأبو الرجولة أمير كرارة وكوميديان زمانه أحمد مكي، وأفورة السنين محمد ثروت، ونمبر وان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأفضل ممثل محمود عبد العزيز وأحمد زكي، وفؤاد المهندس رمز الكوميديا وسمير غانم ومحمد سعد، ويتمنى التمثيل مع كريم عبد العزيز وأحمد السقا، وعن لقب أحسن ممثلة قال شيكو:"منى زكي وعلي مدار التاريخ مديحة كامل، وأفضل مطرب عمرو دياب وأفضل مطربة أنغام وشيرين.