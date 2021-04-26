رئيس الوزراء يتابع موقف توسعة وتطوير الطريق الدائري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توسعة وتطوير الطريق الدائري، بحضور المهندس كامل الوزير،وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، و اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، مع سرعة صرفالتعويضات المقررة.

وأوضح أن هناك تكليفاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على الإسراع في معدلات التنفيذ بهدف التيسير على المواطنين المستخدمين لهذا الطريق الحيوي، مؤكداً الثقة في قدرة وزارة النقل على الإلتزام بالبرامج الزمنية، ودفع معدلات التنفيذ، بشرط سرعة الإنتهاء من إزالة المباني المتعارضة مع التنفيذ.

وعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تقريراً حول الموقف التنفيذي لتطوير الطريق الدائري، وتناول على نحو تفصيلي معدلات التنفيذ وعرض ما تحقق في القطاعات الخمسة لأعمال التطوير، بداية من المريوطية وصولأً إلى تقاطع طريق الواحات، بإجمالي 97.5 كم، مشيرأًإلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية تبلغ نحو 75%، وتشمل أعمال التطوير توسعة حارات الطرق والكباري والأنفاق، لمضاعفة السيولة المرورية فيالقاهرة الكبرى وتقليل الإزدحام المروري، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنارة، ورفع كفاءة الطرق، وتذليل العقبات التي تعترض مسار التطوير منخلال إزالة العقارات المتعارضة، والإشغالات على جانبي الطرق، وكذا نقل المواقف العشوائية.

كما استعرض المحافظون خلال الاجتماع موقف إزالة المباني المتعارضة والمواقف العشوائية، وكذا موقف صرف التعويضات لمستحقيها، مؤكدين التزامهم بسرعة تنفيذ التكليفات.

وكان قد اكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، امام مجلس النواب اليوم ان مشروعات الطرق والكبارى مخطط تنفيذها بتكلفة 464 مليار جنيه ( منفذ : 269,8 مليار جنيه ) ( جارى : 111,5مليار جنيه ) ( متبقى : 82,7 مليار جنيه ) حيث ان المشروع القومى للطرق 7000كم / 175 مليار جنيهومحاور النيل 22 محور / 34 مليار جنيه وايضاً الطرقالمحلية داخل المحافظات 7,3 مليار جنيه والطرق الرئيسية 9500 كم / 107,7مليارجنيه والكباري العلوية والأنفاق 1000 كوبرى ونفق / 140مليار جنيه.