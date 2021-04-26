غدًا.. الاتحاد الأوروبي يستأنف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

كشف ​الاتحاد الأوروبي​ موعد استئناف المحادثات الهادفة لإحياء ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ في ​فيينا​.

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم، أن المحادثات ستستأنف غدا الثلاثاء المقبل، برئاسة المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وأوضح البيان أن المشاركين سيواصلون مناقشاتهم، لبحث إمكانية عودة ​الولايات المتحدة​ الأمريكية للاتفاق، وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق.

وفى تصريحات سابقة، قال الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، إن طهران​ تخوض المفاوضات النووية من منطلق قوة، وأن هناك تطورات ملموسة في ​اجتماعات فيينا​.

وأشار روحانى إلى أن كل الجهات تدعو إلى رفع ​العقوبات الأمريكية​ المفروضة علي إيران، لاسيما الولايات المتحدة نفسها.