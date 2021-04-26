غدًا.. الاتحاد الأوروبي يستأنف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني
كشف الاتحاد الأوروبي موعد استئناف المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران في فيينا.
وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم، أن المحادثات ستستأنف غدا الثلاثاء المقبل، برئاسة المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.
وأوضح البيان أن المشاركين سيواصلون مناقشاتهم، لبحث إمكانية عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق، وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق.
وفى تصريحات سابقة، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طهران تخوض المفاوضات النووية من منطلق قوة، وأن هناك تطورات ملموسة في اجتماعات فيينا.
وأشار روحانى إلى أن كل الجهات تدعو إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة علي إيران، لاسيما الولايات المتحدة نفسها.