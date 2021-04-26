«محامين السويس» تهدد بتصعيد أزمتها مع النيابات الجزئية

هدّدت نقابة المحامين بالسويس باتخاذ إجراءات تصعيدية حالة عدم الاستجابة لمطالب أعضائها، ووقف قرارات النيابات الجزئية بمجمع محاكم السويس، حيث إنها تعطل عمل المحامين وتعوق أعمالهم أمام النيابات.



كما هددت النقابة الفرعية بالتصعيد وعدم حضور أي محام لجلسات تجديد الحبس، وكذا عدم الحضور أمام محكمة الجنايات، إضافة إلى وقف تعامل محامين السويس فى توريد أى مبالغ مالية لصالح خزينة المحكمة.



وسبق أن عقد مجلس نقابة محامين السويس، اجتماعًا طارئًا، أمس الأول، بحضور أعضاء الجمعية العمومية طبقًا للدعوة الموجهة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة قرارات وتعليمات من النيابات الجزئية بمجمع محاكم السويس، التي أكد المجلس أنها تأتي دون مبرر أو سند من القانون، ومن شأنها تعطيل عمل السادة المحامين وتعوق أعمالهم أمام النيابات .



وقرر المجلس أن يوقف بشكل كامل تعامل المحامين مع جميع النيابات الجزنية بمجمع محاكم السويس لحين تنفيذ مطالب الجمعة العمومية، لافتًا إلى إخطار النائب العام والمحامي العام الأول لنيابات استنناف الإسماعيلية، والمحاي العام لنيابات السويس.

كما قرر المجلس إخطار نقيب محامي مصر ومجلس النقابة العامة للمحامين بقرار تعليق التعامل مع النيابات بمجمع محاكم السويس وإحالة أي محام يخالف قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحامين بالسويس للتحقيق فورًا ووقفه عن العمل.

فيما قرر مجلس نقابة محامى القاهرة الجديدة، برئاسة النقيب أحمد مهنا، إلغاء جميع حفلات إفطارات رمضان التي كان مقررًا عقدها هذا العام وإعادة توجيه المبالغ المخصصة لشراء ملابس العيد لأيتام المحامين من محال معتمدة قبل 22 رمضان الجارى وصرف منحقة قدرها شهر للزملاء أصحاب الأمراض المزمنة، ومنحة شهر للمستحقين من قائمة الأيتام والأرامل بنقابة القاهرة الجديدة لمواجهة الكوارث والأزمات الصحية الطارئة للمحامين وأسرهم بالقاهرة الجديدة.