«الأمن والتعاون» الأوروبي: إساءة استخدام موارد الدولة مصدر قلق في الانتخابات الألبانية

الانتخابات البرلمانية الألبانية تشهد حملة نشطة وشاملة

شهدت الانتخابات البرلمانية الألبانية "حملة نشطة وشاملة"، على الرغم من أن سوء استخدام الأموال العامة أثناء الحملات الانتخابية أثار مخاوف، وفقًا لمراقبين دوليين.

في بيان صدر بعد الانتخابات اليوم الاثنين، قال مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إن الإطار القانوني الحالي "ساعد في ضمان احترام الحريات الأساسية".

وأضاف البيان: "وفي الوقت نفسه، شهدت الحملة استفادة السلطات من المناصب العامة" وهو ما أعطى "ميزة كبيرة" للحزب الحاكم.

وقال ألكسندر بوسيج، رئيس وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ، إن "انتشار شراء الأصوات في جميع أنحاء البلاد كان مصدر قلق أيضًا".

وقال بيان مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إن خطاب الحملات ركز على قادة الأحزاب بدلاً من البرامج السياسية و"لم تقدم وسائل الإعلام معلومات أساسية للناخبين لاتخاذ قرارهم".

ولم يكن هناك حتى الآن فائز واضح اليوم الاثنين حيث لم تسمح النتائج الجزئية بأي استنتاجات حول النتيجة النهائية.

والجدير بالذكر، بدأ تصويت الألبان في الانتخابات البرلمانية، أمس، وسط جائحة كورونا ومعركة سياسية محتدمة بين أكبر حزبين سياسيين في البلاد.

وينتخب حوالي 3.6 مليون ناخب مؤهل، من بينهم ألبان في الخارج، 140 مشرعا من بين حوالي 1800 مرشح من 12 حزبا أو ائتلافا سياسيا وأولئك الذين يترشحون بشكل مستقل.

وتتطلع ألبانيا وهي عضو في الناتو منذ عام 2009، إلى بدء مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام، ويعتبر تصويت اليوم الأحد علامة بارزة على هذا المسار.

ويريد رئيس الوزراء إيدي راما من الاشتراكيين الحاكمين، الذين يسعون للحصول على ولايتهم الثالثة على التوالي، تحويل دفع البلاد في مجال السياحة والطاقة والزراعة والمشاريع الرقمية.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات أن حزب راما الاشتراكي اليساري من المرجح أن يحتل المركز الأول.

يتهم لولزيم باشا من الحزب الديمقراطي الحكومة بالفساد وأن لها صلات بالجريمة المنظمة، وتعهد بخفض الضرائب وزيادة الرواتب والمزيد من الدعم المالي الاجتماعي.