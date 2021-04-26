بعد عرضها في «الاختيار 2».. نص إحالة المتهمين في قضية التخابر مع قطر

شهدت حلقات مسلسل الاختيار تفاصيل قيام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتهريب وثائق ومستندات صادرة من جهات سيادية إلى الخارج من خلال المتهمة كريمة الصرفي وأسماء الخطيب.

ونسرد في هذا التقرير نص أمر الإحالة الصادر من النيابة، في القضية المقيدة برقم 315 لسنة 2014، والذي تضمن:

انه بعد الإطــــلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات نتهـــــــــــــم كلا من :

محمد مرسي العياط - الرئيس المعزول - أحمد عبد العاطي - مدير مكتب مرسي.

- أمين الصيرفي - السكرتير الخاص لمرسي - كريمة الصيرفي - ابنة سكرتير مرسي - أحمد علي - منتج أفلام وثائقية - علاء سبلان - مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة. - أسماء الخطيب - صحفية بشبكة رصد. - خالد حمدي - مدير إنتاج بقناة مصر 25. - أحمد إسماعيل - معيد.

- إبراهيم هلال - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة. - محمد عادل كيلاني - مضيف جوّي بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة.

بارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولّي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأكدت تحريات هيئة الأمن القومي تورط الرئيس المعزول، ومدير مكتبه، وسكرتيره الخاص، وبقية المتهمين في ارتكاب تلك الوقائع المشينة، واستجوبت النيابة العامة المتهمين واعترف أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي تفصيلاً بالجرائم المنسوبة إليهم.