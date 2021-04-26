الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إعلان المواعيد الإجرائية لانتخابات اللجنة النقابية لمحامي العلمين

رجائي عطية
رجائي عطية

أصدر مجلس نقابة محامين مرسى مطروح، الإثنين، قرارًا بإجراء انتخابات اللجنة النقابية لمحامي محكمة العلمين الجزئية، وذلك على مقاعد رئيس اللجنة، ثلاثة أعضاء، وعضو الشباب.

وقال المجلس إن تلقي أوراق الترشح سيكون بمقر النقابة الفرعية على أن تجرى الانتخابات يوم 24 مايو المقبل، وتعقد جولة الإعادة يوم 31 مايو.

وتضمن القرار الجدول الخاص بالمواعيد الإجرائية للانتخابات، والمستندات المطلوبة للترشح، ومن له حق التصويت، وغيرها من الأمور المهمة.


فيما قرر مجلس نقابة محامى القاهرة الجديدة برئاسة النقيب أحمد مهنا، إلغاء جميع حفلات إفطارات رمضان التي كان مقررًا عقده هذا العام وإعادة توجيه المبالغ المخصصة لشراء ملابس العيد لأيتام المحامين من محال معتمدة قبل 22 رمضان الجارى وصرف منحة قدرها شهر للزملاء أصحاب الأمراض المزمنة.

كما قرر مجلس النقابة صرف منحة قدرها شهر للمستحقين من قائمة الأيتام والأرامل بنقابة القاهرة الجديدة، لمواجهة الكوارث والأزمات الصحية الطارئة للمحامين وأسرهم بالقاهرة الجديدة.

يأتي ذلك بعد الإطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 و تعديلاته و نفاذا لقرارات اجتماع مجلس نقابة القاهرة الجديدة المنعقد في 5 ابريل 2021.

نقابة المحامين مجلس مرسى مطروح اللجنة النقابة محكمة

الأكثر قراءة

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

حريق هائل يلتهم 13 سيارة و10 تكاتك في ساحة انتظار بالقاهرة

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

أسرة مسلسل موسى تؤكد احترامها وتقديرها للفنان الراحل إسماعيل يس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة

فلسطين: الاحتلال مسؤول عن اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

المجلس الوزاري لحكومة الاحتلال يجتمع لبحث الوضع الأمني مع قطاع غزة