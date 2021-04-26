إعلان المواعيد الإجرائية لانتخابات اللجنة النقابية لمحامي العلمين

أصدر مجلس نقابة محامين مرسى مطروح، الإثنين، قرارًا بإجراء انتخابات اللجنة النقابية لمحامي محكمة العلمين الجزئية، وذلك على مقاعد رئيس اللجنة، ثلاثة أعضاء، وعضو الشباب.

وقال المجلس إن تلقي أوراق الترشح سيكون بمقر النقابة الفرعية على أن تجرى الانتخابات يوم 24 مايو المقبل، وتعقد جولة الإعادة يوم 31 مايو.

وتضمن القرار الجدول الخاص بالمواعيد الإجرائية للانتخابات، والمستندات المطلوبة للترشح، ومن له حق التصويت، وغيرها من الأمور المهمة.



فيما قرر مجلس نقابة محامى القاهرة الجديدة برئاسة النقيب أحمد مهنا، إلغاء جميع حفلات إفطارات رمضان التي كان مقررًا عقده هذا العام وإعادة توجيه المبالغ المخصصة لشراء ملابس العيد لأيتام المحامين من محال معتمدة قبل 22 رمضان الجارى وصرف منحة قدرها شهر للزملاء أصحاب الأمراض المزمنة.

كما قرر مجلس النقابة صرف منحة قدرها شهر للمستحقين من قائمة الأيتام والأرامل بنقابة القاهرة الجديدة، لمواجهة الكوارث والأزمات الصحية الطارئة للمحامين وأسرهم بالقاهرة الجديدة.

يأتي ذلك بعد الإطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 و تعديلاته و نفاذا لقرارات اجتماع مجلس نقابة القاهرة الجديدة المنعقد في 5 ابريل 2021.