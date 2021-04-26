الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إغلاق نادي «محامين السويس» يومين للتعقيم بعد تزايد إصابات كورونا

المحامين
المحامين

أعلن مجلس نقابة محامي السويس، الإثنين، غلق نادي المحامين بالمحافظة ومقر النقابة الفرعية، اليوم وغدًا الثلاثاء، مؤكدًا أن الغلق بهدف تعقيم النقابة في ظل تزايد إصابات كورونا وذلك عبر صفحة النقابة على «فيسبوك». 

وقرر مجلس نقابة محامى القاهرة الجديدة، برئاسة النقيب أحمد مهنا، إلغاء جميع حفلات إفطارات رمضان التي كان من المقرر أن تعقدها النقابة هذا العام وإعادة توجيه المبالغ المخصصة لشراء ملابس العيد لأيتام المحامين من محال معتمدة قبل 22 رمضان الجارى وصرف منحقة قدرها شهر للزملاء أصحاب الأمراض المزمنة.

كما قرر مجلس النقابة صرف منحة قدرها شهر للمستحقين من قائمة الأيتام والأرامل بنقابة القاهرة الجديدة، لمواجهة الكوارث والأزمات الصحية الطارئة للمحامين وأسرهم بالقاهرة الجديدة.

يأتي ذلك بعد الإطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته ونفاذًا لقرارات اجتماع مجلس نقابة القاهرة الجديدة المنعقد في 5 ابريل 2021.

سبق وأن أصدر نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة لمساعدة الخبيرين الاكتواريين المتعاقد معهما لإعداد دراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات للمحامين، مطالبا إياها بسرعة إنجاز التقارير المطلوبة.

المحامين السويس الاصابات كورونا نادي مجلس

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