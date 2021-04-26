الثلاثاء 27 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«أعطهم يارب خبزًا يأكلون».. 30 دعاء لموسيقار الأجيال في رمضان

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

عرضت آمال فهمي مديرة إذاعة الشرق الاوسط على الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ترديد 30 دعاء طوال شهر رمضان الكريم، ورحب عبد الوهاب بالفكرة ولكه اعتذر عنوضع الموسيقى التصويرية للدعاء بسبب ضيق الوقت، واختار إحدى اللوازم الموسيقية من قصيدة "الكرنك" لتكون اللحن المميز لحلقات الدعاء، كما اختار صوتا لناي ليكون المصاحب له وهوي ردد الدعاء، واللازمة الموسيقية هي التي تقع قبل مقطع" أين يا أطلال"، حسبما ذكرت مجلة الشبكة في تقرير لها.

كتب الدعاء الشاعر السوري فواز شعار، والذي كنا يعمل مخرجا في الإذاعة، وأشرفت آمال فهمي بنفسها على تسجيل حلقات الدعاء حتى تخرج بالصورة المطلوبة، وحضر عبد الوهاب عمليات المونتاج واشرف على صوت الناي المصاحب له.

وبدأ تسجيل الحلقات بقول عبد الوهاب

للذين استنفدوا الرغبة نبشا في التراب

والعذاب

عن طعام .. عن غداء

ثم عادوا يمضغون

من فتات اليأس ما يغري البطون

اعطهم يارب خبزا يأكلون

وحنان ورضى ملء العيون

يا إلهي.

ويقول أيضًا..

إلهي

عندما أظلمت الأيام وارتدت خطانا

تائهات في الطريق

عندما اجتحات مراسينا..

رياح 

وبروق

وحروق

واستحالت أمنيات العمر في بحر هوانا 

واستلحنا

غارقا يرجو أمانا من غريق

سبقتنا أجنح الشوق اليك

يا الهي

وهلال الشهر ذي التوبة يسعى بالعطاء

ويمد الخير للأيدي التي امتدت إليك

بالرجاء

والثناء

يا إلهي

وينشد في موضع آخر

قد سألنا كل نجمة

ومشينا كل درب

واهتدينا بالظلال

فانتهينا للضياع

يا إلهي

ولمحناك على بسمة طفل في حديقة

وعلى لهفة أم تحتميه بيد الأم الرفيقة

يا إلهي

...

ويدعو عبد الوهاب الله من قلب مفعم بالإيمان فيقول

إلهي 

اعطنا حبا لنحيا من جديد

اعطنا حبا نصنع منه عبير الخير

في كل طريق

اعطنا حبا لنعمر كل بيت.. كل قلب

اعطنا حبا لنمحو كل ضيق

ثم يناجي عبد الوهاب الله قائلا

قد حملنا في مآقينا شعاعا من هداك

وعلى أفواهنا التسبيح والحمد نشيدا وحداء

وعلى راحتنا أفئدة باعت هواها بهواك

يا إلهي

ويرتل عبد الوهاب أخيرا

يا إلهي

كلما لاح على الأفق سبقت أجنحة الشوق إليه

وتهادت حوله بيض والرؤى ترجو لديه

نغمات من حنان

فلقد ضاع الحنان

من وجودي

يا إلهي

 ويا إلهي كم مشينا

على أهدابنا شوق إلى النور وآمال جريئة

تزرع الأفق بها وردًا ويجنيه الهوى

شوك خطيئة.

محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال شهر رمضان دعاء محمد عبد الوهاب امال فهمي

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