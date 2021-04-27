«تنكر ريهام حجاج وأفيون بالعسل».. أبرز مشاهد «التريند» بدراما رمضان

بعد 14 حلقة..

شهد النصف الأول من مارثون المسلسلات الرمضانى، الكثير من المشاهد التى علقت فى أذهان الكثيرين، وكانت حديث السوشيال على مدار الأيام الماضية.

وفي السطور التالية نسلط الضوء على المشاهد و الجمل بالمسلسلات التى علقت فى أذهان المشاهدين، وصعدت على عرش "التريند".

"تنكر ريهام حجاج"

تنكر ريهام حجاج

أثار مشهد تنكر للفنانة ريهام حجاج خلال الحلقات الماضية من مسلسل "كل ما نفترق" الكثير من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بوست سخرية

تنكرت الفنانة ريهام حجاج بزي رجل صعيدي، حيث ارتدات "الجلباب والعمة"، ولكن ملامحها توحي بأنها فتاة، فضلًا عن شعرها المنسدل على جهها والذي آثار موجة عارمة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بوستات

"عسل الأفيون بلعبة نيوتن"

مسلسل لعبة نيوتن

استطاع مسلسل لعبة نيوتن أن يخطف الأنظار فى الحلقات السابقة، بعدما طلب رجل الأعمال "بدر" والذي يقوم بدوره الفنان سيد رجب، من مربي النحل والذي يقوم بدوره الفنان "محمد ممدوح"، بأن يربي سرب نحل بجوار صوبة يمتلكها لزراعة نبات الخشخاش، ويبرر هذا بأن العسل الناتج عن رحيق الخشخاش لاستخدامه الشخصي هو وأصدقائه.

على الفور تصدر المشهد مواقع البحث على جوجل، وتسأل الكثيرين عن "عسل النحل بالأفيون" والبحث عن أضراره وفوائده.

"محمد رمضان وإسماعيل يس"

مسلسل موسى

دائمًا ما يثير الفنان محمد رمضان الجدل سواء بتصرفاته أو تصريحاته، ولكن هذه المرة من خلال مسلسلة "موسى" والذي يخوض به السباق الرمضاني.

واستطاع الفنان محمد رمضان أن يصعد على عرش التريند بعدما تضمنت الحلقة الثانية عشر من مسلسله "موسى" مشهد يجمعه بشخص يقوم بتقليد الراحل الفنان إسماعيل يس والسخرية منه والإيحاء بأنه يتهرب من دفع ثمن ملابسه، الأمر الذى تسبب فى موجة عارمة من الغضب، بل وامتدت إلى محاضر بمكتب النائب العام.

"خناقة عساف وغفران بنسل الأغراب"

مسلسل نسل الاغراب

منذ الحلقة الأولى وأستطاع مسلسل "نسل الأغراب" للفنانين أحمد السقا وأمير كرارة أن يتصدر التريند، بسبب الجمل التي تدوالها البعض مثل "كتع كسح كسل" إلى النيولوك الخاص بأبطال المسلسل.

داش ومالك

كما استطاعت بطلة المسلسل مى عمر أن تخطف الأنظار بطريقة تعاملها، حيث رأى البعض بأن النساء فى الصعيد لا تتعامل بهذة الطريقة التي فيها تعالي وكبر.

وكان للفنان أحمد مالك والفنان أحمد داش نصيب الأسد، بعدما انتشرت مشاهد لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت “الكومكس” التى كانت تتضمن "ذئاب الشيخ زايد" منتقدين بأنهم غير مناسبين لتجسيد دور الصعايدة.