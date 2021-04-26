الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: بيان وزير النقل يؤكد أن تطوير السكك الحديدية سيشهد طفرة كبيرة

وزير النقل خلال جلسة
وزير النقل خلال جلسة النواب

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن بيان وزير النقل الذي ألقاه اليوم أمام مجلس النواب يؤكد أن تطوير السكك الحديدية سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة لم تشهدها من قبل، كما أن قطاع النقل سيقدم خدمة عالمية وفقًا لما أعلنه الوزير من إجراءات لتطوير الخدمات بقطاع النقل، منتقدًا في الوقت ذاته أن الوزير لم يشر في بيانه لكيفية الحد من الحوادث، خاصة مع ما شهدته البلاد من تكرار الحوادث بنفس الكيفية في فترة زمنية قصيرة، ما يستدعي وجود حل عاجل.

أضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"الدستور"، أنه يجب على وزير النقل إجراء كشف طبي دوري على السائقين ومساعديهم للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات بشكل دوري قبيل انطلاق الرحلة؛ للتأكد من سلامة قواهم العقلية والجسمانية قبل القيادة، وعدم اخضاع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة فقط للتحقيق الإداري وإنما يحال بعد التحقيق الإداري للنيابة العامة لتتخذ إجراءاتها حيال متعاطي المواد المخدرة فهم ارتكبوا جريمة جنائية يجب ألا يقتصر العقاب على العقاب الإداري سواء بالخصم أو لفت النظر .

كما دعا رمزي إلى ضرورة إدخال تقنية عدم تعطيل جهاز "Atc" القيادة الآلية بشكل يدوي بحيث يتلافي أخطاء العامل البشري في القطارات، مطالبًا وزير النقل بالبحث عن سبل تكنولوجية حديثة لحماية ركاب القطارات والحد من حوادث السكك الحديد.

 وألقى وزير النقل بيانه اليوم أمام مجلس النواب بعدما شهدت مصر عدة حوادث للقطارات في فترة وجيزة راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

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