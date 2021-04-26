رئيسا «السيادة الانتقالي» و«الوزراء» يلتقيان قيادات الجيش السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم الاثنين، قيادات جيش السودان، بمقر القيادة العامة للجيش.

وحضر الاجتماع وزراء آخرين من بينهم شؤون مجلس الوزراء، الدفاع، المالية، الخارجية والاتصالات وذلك حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

من جانبه عبر رئيس مجلس وزراء السودان شهداء القوات المسلحة عبر تاريخها وانحيازها لثورة الشعب السوداني.

وأوضح عبد الله حمدوك أن هذه اللقاء مع القوات المسلحة يأتي في إطار ما ظلت الحكومة تردده حول النموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في هذا الانتقال المعقد ووضع اللبنات الصلبة لبناء نظام ديمقراطي راسخ ومستقر.

وأكد حمدوك أن السودان لم يستطع تحقيق المشروع الوطني المستقر لخمسة وستين عاما، لكن ثورة ديسمبر أتاحت فرصة وامكانية كبيرة لبناء المشروع الوطني السوداني.

وأوضح رئيس وزراء السودان أن أهم متطلبات المرحلة الانتقالية هي بناء جيش وطني مهني موحد ومحترف، وهم يسيرون في هذا الاتجاه، مشددا على أن هذه الزيارة هي بداية حوار لتطوير الجيش.

السودان يتمسك بموقفه في سد النهضة

وكان رئيس وزراء السودان عقد أمس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، العدل، مدير جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية وأعضاء فريق التفاوض.

وأوضح ياسر عباس وزير الري والموارد المائية أن الاجتماع استعرض محطات تفاوض سد النهضة والجمود الذي تشهده المفاوضات هذه الأيام وخطة التحرك في الأسابيع القادمة.

وأضاف عباس أن الاجتماع أمّن على التمسك بالموقف التفاوضي الوطني المُرتكز على حق السودان في حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي، وذلك بتأمينه على المسارات الأربعة وهي المسار الفني، والتحوطات الفنية اللازمة في سد الرصيرص وفي جبل أولياء، وأيضاً استعدادات الفِرَق القانونية في مقاضاة شركة ساليني، أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة القادمة.

وأشار وزير الري إلى أن الاجتماع وجّه بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لتوحيد الجبهة الداخلية في السودان حول موقف موحد نحو الأمن المائي السوداني، ودعم الموقف التفاوضي الوطني، بجانب التواصل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل القوى السودانية التي يهمها الأمن المائي للبلاد.

وأضاف أن الاجتماع أمن على ضرورة تفعيل الزيارات لعدد من الدول الإفريقية والتي ستبدأ يوم الأربعاء القادم لشرح موقف السودان العادل حول ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ومُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ مصالح كل الدول.