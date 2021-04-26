الإثنين 26 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هل يخطط كارتيرون للهروب من الزمالك مجددًا؟

جريدة الدستور

 
تبحث اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، أزمات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد غموض موقفه وتعمده إثارة المشاكل مع الجهاز المعاون خاصة أسامة نبيه المدرب العام للفريق وطلبه استبعاده من الجهاز.

وأكمل كارتيرون غموض موقفه بعدما طلب جواز سفره من الجهاز الإداري بحجة تجديده واستقدم ورقة من السفارة الفرنسية بالقاهرة يؤكد أن جواز السفر ينتهي بعد شهرين، وبدأت مخاوف إدارة الزمالك من هروب جديد للفرنسي كارتيرون مثلما آثار المشاكل العام الماضي وهرب لتدريب التعاون السعودي ، وازدادت مخاوف إدارة الزمالك إن اثارة كارتيرون للمشاكل والأزمات تتزامن مع احتمالية رحيل مدرب الأهلي بيتسو موسيماني بعد أن تلقي عرضا لتدريب منتخب جنوب إفريقيا.

 

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