تاجر يذبح زوجته ونجله في الدقهلية

ذبح تاجر مواد غذائية يعاني من مرض نفسي "وسواس قهرى" بقرية جوجر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، زوجته ونجله فيما نجت ابنته الصغرى وذلك بعد أن استل سكينا وقام بالتخلص منهما بعدما تخيل وجود علاقة غير شرعية للزوجة مع صديق له وشكه في نسب نجله ذو السبع سنوات.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية، بورود بلاغ إلى العقيد أحمد الجميلى مأمور مركز طلخا، من أهالى قرية جوجر التابعة لمركز طلخا، بقيام شخص بذبح زوجته وابنه، واستغاثة ابنته بالأهالي.



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم علي خضر، مفتش المباحث، والرائد حمدي الطنبولي، رئيس مباحث مركز شرطة طلخا ، وبالفحص، تبين قيام "محمد.إ.أ.أ" 36 عاما تاجر مواد غذائية، بذبح زوجته وتدعى "أنوار.م.ط.ح" 33 عاما ونجله "عبدالله" 7سنوات، باستخدام بسكين.

فيما توصلت تحريات المباحث أن المتهم يعاني من مرض نفسي وتخيل خيانة زوجته، وشكك في نسب ابنه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة ضمت النقباء أحمد محسن، وعبدالله سعد ومحمد أيمن موافي، من ضبط الزوج المتهم ونقل الجثامين لمشرحة مستشفى طلخا وبمناقشة المتهم تبين انة يعاني من مرض نفسي " وسواس قهرى " ادى الى تكوين صورة سلبية وسيئة عن زوجتة بانها على علاقة عاطفية بأحد أصدقاءه، فضلا عن شكة في نسب نجلة لة فقرر التخلص منهم وذبحهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي استكملت و باشرت التحقيقات فى تلك الواقعه و لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .