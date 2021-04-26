حملات مكبرة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا في بورسعيد (صور)

بورسعيد تواجه كورونا بتحرير 437 غرامة لـ"مخالفة الإجراءات الإحترازية " (صور)

قاد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات بوسائل النقل والميكروباصات.

استهدفت الحملة شوارع “سعد زغلول، وعدلى، والأمين، والنصر، و23 ديسمبر”، وتم خلال الحملة تحصيل الغرامات الفورية للمخالفين للإجراءات الإحترازية، وكذلك عدم ارتداء الكمامات .

أكد رئيس حى المناخ، أن الحملات مستمرة يومياً صباحاً ومساءاً بكافة الشوارع والمناطق بنطاق الحي، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وطالب "بكري" المواطنين، بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات حفاظا عليهم وعلى أبنائهم ، مشدداً علي أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، ودفع الغرامة الفورية.

وكان قد قاد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ أمس، حملة ليلية مكبرة، شارك فيها القيادات بالحى وفريق العمل بالادارات المعنية بالحى، قامت بالمرور علي المقاهى والكافيهات بنطاق، وذلك لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

أكد "منصور بكري" أن الحملات تمكنت من التحفظ على 32 شيشه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وأشار إلي أن الحملة تأتي استكمالا للحملات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ لمتابعة تنفيذ التعليمات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات فى إطار الجهود التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وشدد علي تطبيق الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية الجادة نظرا لخطورة الموقف.

تمكنت الحملة من تحرير 23 مخالفة عدم ارتداء كمامات واتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك من خلال تشديد الرقابة علي الأسواق والمواصلات العامة، والمباني الحكومية بنطاق الحي.



في ذات السياق، تم التحفظ على 7 عربات يستخدمها النباشين وفارزى القمامة ، وذلك لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرا لما يسببه نباشى القمامة من تلوث للبيئة ومما يجعلهم مادة خصبة لنشر الأمراض.



وأكد الدكتور منصور بكري في تصريحات صحفية أن الحملات مستمرة صباحاً ومساءاً ، لمواجهة تزايد عدد حالات الإصابة، وتطبيق القانون ضد المخالفين، وذلك حفاظاً علي أرواح المواطنين من مخاطر فيروس كورونا.

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