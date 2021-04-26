ربة منزل تتهم فلاحًا ونجله بكسر جمجمة طفلها بالدقهلية

أصيب طفل عمره ٧ سنوات بكسر بقاع الجمجمة فيما اتهمت والدته فلاحا ونجله"طفل" بالتعدى على نجلها بالضرب بقطعة حجرية "طوب" أثناء لهوهما بالشارع "بعزبة صقر " بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية .

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركزشرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول "الطفل محمد عبدالرحمن جمال فهمی " ۷ سنوات ،طالب، ومقيم طرف أسرته بناحية "عزبة صقر " بندر السنبلاوين مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة (إدعاء تعدي) وتم تحويله إلى مستشفى الجامعة بالمنصورة.

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال والدته المدعوة "سهير رمزي إبراهيم الشافعي" ۳۰ عاما،ربة منزل ، ومقيمة بذاتالعنوان اتهمت كلا من "سعد عبد العزير العزب" ٤٠ عاما ، فلاح ونجله "عمرو سعد عبدالعزيز العزب " ۱۰ سنوات،طالب، ويقيمان بذات العنوان بتعدي الثاني علي نجلها بالضرب بقطعة حجرية "طوب" وإحداث إصابته وذلك حال لهوهما بالشارع، وقيام الأول بالتعدي عليهابالسب والشتم حال معاتبتها له.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما .إعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٨٥٩٠ جنح مركزالسنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة .

كما لقيت طفله مصرعها بعدما صدمتها سيارة نقل "بيك أب " أثناء عبورها الطريق بقرية "نقيطة " التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية .

وكان اللواء رأفت عبد الباعث ، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لمركزشرطة المنصورة من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم ومتوفاة بقرية " نقيطة " دائرة المركز

وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أثناء سير السيارة رقم ( دق و ۸۹۲۹ بيك أب ) قيادة المدعو " أحمد السيد عطية إبراهيم " ۳۳ عاما ، سائق ، ومقيم بندر السنبلاوين بأحد شوارع القرية أصطدم بالطفلة " هناء هاني عبد الفتاح شوشان " عمر 4 سنوات " ومقيمةطرف أسرتها بذات القرية أثناء عبورها الطريق أمامه ووفاتها على إثر ذلك ، وتم نقل جثمانها إلى منزل أهليتها .

وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفاة "هاني عبدالفتاح شوشان " ٣٥ عاما ، سمكري ، ومقيم بذات القرية أيدا مضمون الفحص وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٩٢٢٥ جنح مركز المنصورة ، وجار إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .