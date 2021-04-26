البنك الدولي يكشف تفاصيل التعاون مع مصر في إصلاح التعليم

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر بتكلفة قدرها 500 مليون دولار ويدعم الجهود الرئيسية للحكومة لتحسين ظروف التدريس والتعلّم في المدارس الحكومية مع التركيز على ما يلي:

(1) تحسين جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال.

(2) تعزيز قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين.

(3) تكثيف استخدام الموارد الرقمية لأغراض التدريس والتعلم.

(4) تطبيق اختبارات جديدة مميكنة باستخدام أجهزة التابلت لإتمام الدراسة الثانوية لتنظيم الالتحاق بالجامعات.

وقال التقرير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن بوضع النظام الجديد للامتحانات والاختبارات وتطبيقه على طلاب الصفين العاشر والحادي عشر (الأول والثاني في المرحلة الثانوية) على مستوى الجمهورية باستخدام أجهزة التابلت، مما يؤدي إلى وضع الأسس اللازمة لتطبيق نظام امتحانات إتمام الدراسة الثانوية باستخدام أجهزة التابلت في العام الدراسي 2020/2021، و تدريب الموظفين على إنشاء بنك الأسئلة (بنك المعرفة المصري)، وإدارة الامتحانات والاختبارات وتصحيحها، وإتاحة درجات ونتائج الصفين العاشر والحادي عشر (الأول والثاني في المرحلة الثانوية) إلكترونياً بعد أقل من شهر من تقييم الطلاب، للطلاب والمديريات والمناطق التعليمية ومديري المدارس. وخلال العام الدراسي 2018/2019، شمل التدريب الأولى 1400 موظف، وتجري توسعة برنامج التدريب ليشارك فيه مزيد من الموظفين والمعلمين مع التوسع في الامتحانات باستخدام أجهزة التابلت للطلاب في الصف الدراسي الثاني عشر (الثالث الثانوي).

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية حققت، بدعم من مجموعة البنك الدولي، نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية. وبدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليارات دولار، فقد ساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة.