«الكهرباء»: أقصى حمل على الشبكة اليوم 26000 ميجاوات

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم، الأثنين، 26000 ميجاوات، وأن الحمل الأدنى 18600 ميجاوات، لافتًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وتوقع المرصد في نشرته اليومية أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 26300 ميجاوات، مقابل 16900 ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18350 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرًا، وكان ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك بدأ يزيد عن الإنتاج اليوم من الساعة التاسعة و 50 دقيقة صباحًا وفقاً للبيانات الواردة من المركز القومي للتحكم.



من ناحية أخرى، أجرت الوزارة اتصالات مكثفة مع وزارة البترول لتوفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد والتي ستزداد من الأربعاء حتى الجمعة القادم الذي ستستقر فيه أوضاع الطقس وتعود إلى معدلاتها الطبيعية.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية إلى 44 درجة مئوية مع، ارتفاع كبير في درجة حرارة الهواء المتحرك بداية من يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك بشدة على كفاءة محطات توليد الكهرباء.



ومن جانبها، ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.

وزارة البترول لتوفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد والتي ستزداد من الأربعاء حتى الجمعة القادم الذي ستستقر فيه أوضاع الطقس وتعود إلى معدلاتها الطبيعية.