«كيف لا أسامحك وأنت أبي».. لماذا عاد نجل عماد حمدي لأحضان والده بعد القطيعة؟

هل ظَلم عماد حمدي نفسه؟، كان ذلك هو السؤال الذي طرحه الكاتب الصحفي خيري حسن على "نادر" الابن الوحيد للفنان الكبير في كتابه “أبي كما لم يعرفه أحد"، والذي أجاب على ذلك قائلاً: أبى عاش حياته بالطول والعرض، أنفق كل أمواله على نفسه وزيجاته، وسفرياته، ولم يدخر مليماً واحداً، وربما يكون هذا هو السبب الذى جعله فى نهاية رحلته مع الحياة يشعر بهذا الخطأ، الذى لم يكن فى حقى أنا فقط بل كان فى حق نفسه هو فى الأساس.. وفى حق أمى فتحية شريف التى تزوجها فى عام 1948 وكانت فنانة شابة، وربما معروفة أكثر منه فى الوسط الفنى.

كان دخلها 200 جنيه في الشهر، فى الوقت الذي كان هو يتقاضي 25 جنيهًا وعندما تزوجها طلب منها ألا تكمل مشوارها فى الفن، ومن حبها له استجابت لرغبته، وبعد 6 سنوات زواج تقريباً، كانت السينما فتحت له أبواب مجدها، فتحول من موظف فى "ستوديو مصر"، يحسب ميزانية تصوير الأفلام، إلى نجم تتصدر صوره أفيشات هذه الأفلام لسنوات طويلة !

وبعدما انفض من حوله العالم، وغابت عنه الأضواء، ووهنت الصحة، وضعف البصر، ولم يعد لديه مال أو أعمال، عاد إلى أمى مرة ثانية ـ هكذا يتذكر نادر ـ وعاش معها ومع زوجتى، فى شقتي. وذات صباح وجدت رسالة لى ـ أثناء عملى بدولة الإمارات ـ تقول: "أباك اتصل بك ويريدك"، اتصلت به فقال: "أُريدك أن تعود يا نادر.. عمك مات وأنا ليس لى أحد فى الدنيا غيرك"، وقالت لى أمى: "عد من أجل أبيك"، بالفعل عدت وعشت بجوارهما معًا.

فى نهاية الرحلة، وقبل رحيله، جلس عماد حمدي يقول لابنه: "هل أنت غاضب منى؟"

-نادر: لا يرد!

-هل أنت حزين بسببى يا ابني؟

-نادر: لا يرد!

ـ أعرف أننى ظلمت والدتك وأعرف أننى ظلمتك، وأعرف أننى لم أعمل حساباً لغدر الزمن، وأعرف أننى لم أترك لك مالاً يقويك ويحميك ويجعلك تعيش كما يليق بابن عماد حمدى! أعرف كل ذلك.. لكني اليوم فى طريقى إلى مغادرة الحياة.. فى طريقى إلى الله.. الذى أرجو أن يغفر لى.. ويسامحنى.. فهل أنت ستغفر لى..

قال ذلك ثم بكى!

ارتمى نادر فى حضنه ودموعه تنهمر، وهو يقول: "لقد أوصتنى أُمي قبل وفاتها قائلة: (يا نادر.. أوصيك أن تسامح أباك).. فكيف لا أسامحك.. وأنت أبي"؟

بعد هذا الحديث بأيام دخل عماد حمدي إلى غرفته وطلب ألا يدخل عليه أحد، وأن لا يكلمه أحد، فهو يريد أن يرحل بهدوء.