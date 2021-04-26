يرغب كثيرين في معرفة آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2021، بالبحث عنها عبر محركات البحث الشهيرة، وتعتبر زكاة الفطر فرض على الذكور والإناث، وهي شرعت من أجل تعميم الفرحة على المسلمين ولإدخال السرور في قلوبهم، وجبر الخلل الواقع في الصوم، فربما يذنب الشخص أو يصدر منه مع ما يتنافى مع آداب الصيام.



آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2021



من الوارد في السنة النبوية أن أحر موعد لزكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة.



وهناك أربع أوقات لإخراج زكاة الفطر، وقت تجوز فيها إخراجها، وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تعجيلها لأكثر من ذلك، والحكمة في ذلك، لأن الغرض منها إغناء الفقير يوم العيد.



وأما عن الوقت الثاني، وهو الوقت المسنون، وهو أن يكون قبل صلاة العيد لكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد، ويندب إخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل الذهاب لصلاة العيد.



وأما عن الوقت الثالث وهو وقت المكروه، أي يكره تأخيرها فيه إلى آخر يوم العيد.



وخناك وقت محرَّم، وهو الوقت الأخير حيث يحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، وإذا فات يوم العيد لزمه القضاء.

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر



أفضل وقت لإخراجها قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها بعد دخول شهر رمضان، ولا يجوز تقديمها عنه، ويكره تأخيرها عن صلاة العيد.

مقدار زكاة الفطر 2021

وفي وقت سابق، قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن مقدار زكاة الفطر 2021 في مصر، إن تبلغ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مؤكدًا يستحب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، وذلك بناء على رأي الإمام أبي حنيفة، في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، حيث إن هذه الطريقة يكون فيها تيسير على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومتطلباتهم، كما أن الفتوى مستقرة على ذلك.

وبعد معرفة أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2021، أوضح مفتي الجمهورية، أن قيمة زكاة الفطر تعادل قيمة 2.5 كيلو جرام من القمح عن كل فرد، وجرى اختيار القمح وسعره بناء على أنه غالب قوت أهل مصر.