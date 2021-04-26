تغريم رئيس وزراء تايلاند 137 جنيها استرلينيا لعدم ارتدائه كمامة

فرضت العاصمة التايلاندية "بانكوك"، اليوم الإثنين، غرامة مالية قدرها 137 جنيها استرلينيا على رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، وذلك عقب نشره صورة خلال اجتماع له وهو غير مرتد الكمامة على موقع “فيس بوك”.



وقال محافظ بانكوك أسوين كوانموانج- في منشور على صفحته على “فيس بوك” حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية- "أبلغ رئيس الوزراء أن هذا اختراق للقوانين".



يذكر أنه تم حذف الصورة في وقت لاحق.

وكانت أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الإثنين تسجيل 2048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن مركز إدارة الوضع الوبائي القول إن من بين الحالات الجديدة 10 حالات لأشخاص قادمين من الخارج.



بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 57 ألفا و508 حالات.



وأضافت السلطات أنه تم تسجيل ثماني حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 148 حالة.



جرى تسجيل نصف حالات الوفاة بالفيروس في العاصمة بانكوك.