الجيش الباكستاني يناشد المواطنين الالتزام بالقيود لاحتواء فيروس كورونا

ناشد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الميجر جنرال بابار افتخار، المواطنين الالتزام بالإجراءات المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19) لضمان بقاء حياتهم وحياة الآخرين آمنة.



وقال افتخار- في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين- إن قرار نشر أفراد الجيش في بعض الأقاليم يهدف إلى مساعدة الحكومة ومساعدة وكالات إنفاذ القانون لمنع تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن نسبة الحالات الإيجابية ارتفعت لأكثر من 5% في 91 مدينة باكستانية، فيما تتعرض مرافق الرعاية الصحية لضغط هائل مع تزايد أعداد مرضى الرعاية الحرجة بشكل يومي.



واستعانت وزارة الداخلية الباكستانية، أمس، بالجيش في أقاليم البنجاب وجيلجيت بالتستان وبلوشستان وخيبر باختونخوا، بالإضافة إلى العاصمة إسلام آباد من أجل فرض القيود الخاصة بمنع تفشي الفيروس بشكل صارم.



وأوضح وزير الداخلية شيخ رشيد أن قرار الاستعانة بالقوات المسلحة تم اتخاذه خلال اجتماع للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عمران خان.

يذكر أن باكستان سجلت 4 آلاف و825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 800 ألفا و452 حالة.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الإثنين- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 70 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و187 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 694 ألفا و64 شخصا، بعدما تماثل 4 آلاف و234 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.