الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 293 حالة تعدٍ على نهر النيل ببنى سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، انتظام سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده  أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم اليوم"إزالة 9 حالات تعد " بالبناء المخالف"على مساحة 2000 متر بدائرة مركز ناصر، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها  على نهر النيل إلى 293 حالة تعد على إجمالى مساحة  107 آلاف  و700متر مربع، وذلك منذ بدء  الحملة وحتى اليوم الإثنين.

وأشار "إبراهيم" إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3  أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.

منوهاً عن تكليفات المحافظ للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

فيما أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 17 ألفا و529 طنا و169كجم، وذلك منذ بداية موسم التوريد "15 أبريل الجاري وقبيل بدء أعمال التوريد صباح اليوم".

بني سويف محافظ إزالة نهر النيل محافظ بني سويف

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