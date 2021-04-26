اللجنة العليا للسلامة في بتروجت تجتمع لمناقشة التعامل مع أزمة كورونا

عقدت اللجنة العليا للسلامة بشركة بتروجت اليوم الأحد اجتماعها برئاسة المهندس وليد لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وبمشاركة عدد من قيادات ومديري الإدارات بالشركة.

اجتماع اللجنة العليا للسلامة بشركة بتروجت



حيث تم خلال الاجتماع عرض الموقف الحالي للتعامل مع أزمة كورونا واستعراض الإجراءات التي يتم تنفيذها للحد من انتشار الإصابة بالإضافة إلى عرض أهم الإحصائيات الخاصة بعدد المصابين والموقف الطبي للتعامل معهم على مستوى الشركة بالكامل.

كما تم خلال الاجتماع التنويه عن الضوابط الصادرة من وزارة البترول والمتضمنة أهم الإجراءات للتعامل مع الأزمة ومع الإصابات.

وقام المهندس وليد لطفي بالتنبيه والتأكيد على ضرورة مضاعفة الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الشركة وأهمية التزام كافة العاملين بتطبيق تلك الإجراءات والالتزام بها كضمان رئيسي للحفاظ على سلامة العاملين ووقايتهم من الإصابة.

كما وجه الإدارات المعنية بتقديم كافة الخدمات الطبية لجميع العاملين بالشركة وبخاصة المصابين بفيروس كورونا مؤكداً على ان الشركة لا تدخر جهدا أو مالا في سبيل الحفاظ على سلامة كافة العاملين بها.

كما أشار الى أن الإحصائيات الخاصة بعدد المصابين على مستوى الشركة تمثل دليلا على نجاح الشركة في تطبيق منظومة الوقاية بشكل كامل، مؤكداً على أن الفترة القادمة تستلزم من الجميع الالتزام الكامل بكل ما تصدره الشركة من تعليمات وضوابط في هذا الشأن.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة بتروجت وشركة TR الاسبانية العالمية بهدف التعاون في تصميم وتوريد وتصنيع المعدات الحرارية التخصصية التي تدخل في مكونات المشروعات البترولية بما يدعم التوسع في التصنيع المحلي لهذه المعدات بمراكز التصنيع التابعة لشركة بتروجت داخل مصر وخارجها.

وقع المذكرة المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت وفيدريكو رامبيني مدير الشركة الإسبانية.