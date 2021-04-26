محمد صبحى فى البروفات النهائية لمسرحية «نجوم الظهر»

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يجري الفنان محمد صبحي البروفات النهائية لمسرحيته الاستعراضية الغنائية " نجوم الظهر " والتي يشارك في بطولتها 40 نجما ونجمة، والمسرحية قصة وتأليف وإخراج محمد صبحي وشاركه في كتابتها أيمن فتيحة ، وسيقدم علي مسرح مدينة سنبل .

◄ تفاصيل عرض نجوم الظهر

نجوم الظهر تقدم عددا من الوجوه الشابة أعضاء فرقة استوديو الممثل ، وكان النجم محمد صبحي قد عرض قبل جائحة كورونا 3 مسرحيات هي : "غزل البنات" من تراث الفنان الكبير الراحل نجيب الريحاني ثم مسرحية "خيبتنا" والتي تنبأت بما يحدث علي الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكي، وقدم فيها النجم محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات، وقدم أيضا "أنا والنحلة والدبور" تأليف الكاتب أيمن فتيحة والتي تتناول القضية الأزلية بين المرأة والرجل بشكل كوميدي وانتصر العرض للمرأة دون تشويه الرجل ومنحها حقوقها بطريقة كوميدية تتضمنتها أحداث المسرحية.

◄ محمد صبحي تاريخ مسرحي كبير

ويعد محمد صبحي أيقونة المسرح المصري وأحد عمالقته فى العصر الحديث وحاملى شعلة وراية بقائه كمؤسسة لها منهج ورسالة وقواعد وآداب بخلاف ما هو سائد الآن فيكاد يكون محمد صبحى الوحيد الذى يمتلك رؤية ومنهجا واضحا ومستمرا ودائما مثل الفرق والمسارح القديمة فى مسرح يوسف وهبى والريحانى وعلى الكسار وغيرهم من رواد المسرح، وإلى جانب عشقه للمسرح قدم محمد صبحى العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات التى تركت صدى وتأثيرا كبيرا وساعدت على تربية العديد من الأجيال، ومنها مسلسلات، فرصة العمر، رحلة المليون، سنبل بعد المليون، فارس بلا جواد، ملح الأرض، وأثر بشخصية بابا ونيس التى قدمها فى مسلسل عائلة ونيس فى العديد من الأجيال، كما قدم عددا من الأعمال السينمائية.

يشار إلي أن الفنان محمد صبحي ولد في مارس من عام 1948، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز ولكنه رفض الاستكمال في التدريس ليركز في التمثيل، ونجح في العمل كمؤلف ومخرج وممثل مسرحي، ومن أشهر الأعمال الذي قدمها وتربي عليها أجيال كثيرة مسلسل “ونيس” الذي تم تقديمه في عدة اجزاء.