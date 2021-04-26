«الطيبي» يقود حملة تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والحيوية بأسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، حملة تطهير وتعقيم لكافة المنشآت بحي شرق وغرب ومركز أسيوط.

وتم تنفيذ أعمال رش وتطهير مجمع المصالح والمراكز التكنولوجية وبعض مديريات الخدمات مثل التموين والضرائب والطرق والنقل والشباب والرياضة والتأمين الصحي والجهاز المركزى للمحاسبات.

جاء ذلك بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق ومصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط.

وتضمنت الحملة التشديد على إرتداء الكمامات الواقية بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء فترة ترددهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور وتطبيق الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات التطهير والتعقيم مستمرة بجميع المراكز والأحياء وتستهدف المنشآت العامة والخاصة والحيوية ودور العبادة ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد ومكاتب البريد والشوارع والميادين بكافة أحياء ومراكز المحافظة بالإضافة إلى المناطق الحيوية التي تشهد إقبالًا من المواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع نشر العدوى مع تكثيف الأعمال تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان سلامة المواطنين.



كما وجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس والعمل المكثف ليلًا ونهارًا في كافة الأنحاء بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية بالمصالح الحكومية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة لافتًا إلى ترأسه حملات مستمرة لتطهير وتعقيم المنشأت والشوارع والميادين بمختلف احياء ومراكز المحافظة .



وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".

حملة تطهير برئاسة السكرتير المساعد بمجمع المصالح (7)

حملة تطهير برئاسة السكرتير المساعد بمجمع المصالح (2)

حملة تطهير برئاسة السكرتير المساعد بمجمع المصالح (1)

حملة تطهير برئاسة السكرتير المساعد بمجمع المصالح (4)

حملة تطهير برئاسة السكرتير المساعد بمجمع المصالح (3)